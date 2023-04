La Cámara de Comercio de Lorca celebra su 125 Aniversario con una ponencia de Margallo

La Cámara de Comercio de Lorca cumple el próximo año 125 años de vida. Son 125 años de lado de las empresas de Lorca y Puerto Lumbreras representando al tejido empresarial y productivo de nuestra comarca, siempre con el lema de defender el comercio, la artesanía y la industria, así como de contribuir a la transformación de Lorca a través del turismo y los servicios.

Juan Francisco Gómez, actual Presidente: “Me siento orgulloso, muy orgulloso, de que estando yo de presidente vayamos a hacer un recorrido por estos 125 años y a reconocer la labor de los 13 Presidentes que me han precedido, 13 presidentes (14 conmigo) que junto con los equipos de empresarios y empresarias que nos han arropado a lo largo de estos 125 años, además de trabajar en la defensa de los intereses empresariales, hemos promovido numerosas iniciativas que han servido para una verdadera transformación de la ciudad”.

Ya en los años 30 la Institución luchó para dar a conocer nuestros productos locales y artesanos por el mundo, organizando las primeras muestras y ferias comerciales nacionales e internacionales, y crearon una junta permanente que se encargaría del impulso de las procesiones de Semana Santa en los años 40, y de que fueran declaradas de interés turístico.

Desde la cámara se han editado decenas de estudios y libros, sobre la historia, economía, agricultura, minería, artesanía, y en general sobre la situación de la ciudad durante todo el siglo XX.

En 1947, la Cámara ya se hacía eco de reivindicaciones planteadas a RENFE, y en cuanto a agua, se crea en los años 50 la comisión donde la Cámara pide al ministerio de Obras Públicas la necesidad de una dotación de agua y la posterior creación de la construcción del canal de la margen derecha que es por donde hoy llega el agua del trasvase

Otros proyectos conseguidos a lo largo de estos 125 años, han sido la dotación de agua potable en Puerto Lumbreras, la estación de autobuses, la autovía del mediterráneo, instalaciones deportivas, carreteras del castillo y mejoras hospitalarias, como la creación de la UCI.

No nos olvidamos de la creación de los Polígonos Industriales de Saprelorca y de La Hoya, o la Universidad, que cuando quisieron quitarla, la Cámara fue el actor fundamental para que eso no ocurriera;

También la mejora de carreteras, Lorca Taller del Tiempo, y como no, el Parador, o la defensa del recinto histórico.

“Como veis son 125 años luchando por Lorca y Puerto Lumbreras y tenemos que dar las gracias de muchos de los proyectos que son hoy una realidad, a todos los empresarios y empresarias que han luchado por conseguirlo representando a esta Institución. Por eso tenemos preparado una serie de eventos a lo largo de todo 2023 y 2024 que servirán para reconocer esa valía, esa lucha, y esa reivindicación histórica de nuestro tejido productivo por hacer de nuestra ciudad la mejor” ha añadido el Presidente.

Dentro de las actividades enmarcadas en el 125 Aniversario, se va a celebrar la V JORNADA DE LIDERAZGO EMPRESARIAL, con José Manuel García Margallo. Se trata de la V Edición de una conferencia empresarial que la Cámara viene haciendo dirigida a la formación de más de 250 empresarios y empresarias de la comarca.

El acto se realizará en el Hotel Riscal de Puerto Lumbreras el 5 de mayo con un precio de 15 euros sólo conferencia y 45 euros, conferencia y cóctel Networking.

5€ de cada entrada irán destinados para ayuda a para los terremotos de Siria y Turquia.

Para reservar la entrada se puede hacer de forma presencial en la sede de la cámara, por teléfono en el 968477488 o en el email: comunicacion@camaralorca.com

En el evento colabora el banco Sabadell.