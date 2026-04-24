Cae en Águilas la red que actuaba como 'gasolinera' de las pateras taxi en el Mediterráneo

La Guardia Civil ha desarticulado en Águilas (Murcia) y Huércal-Overa (Almería) un grupo delictivo altamente especializado en el denominado ‘petaqueo’. Esta práctica consiste en el suministro clandestino de combustible a embarcaciones como las pateras taxi, que cubren la ruta desde el norte de África hasta el litoral español.

En la operación han sido detenidas o investigadas 18 personas por presunta pertenencia a grupo criminal, favorecimiento de la inmigración irregular y transporte y almacenamiento de sustancias explosivas.

Una red con alta especialización logística

La investigación, iniciada el pasado verano por especialistas en Policía Judicial de la Guardia Civil, destapó una ‘guardería’ de combustible al aire libre en la costa aguileña. Los agentes constataron que se trataba de un entramado criminal con un alto grado de organización que operaba de forma continua en enclaves estratégicos del litoral de Murcia y Almería. La red había convertido estas zonas de difícil acceso en auténticos puntos logísticos para el tráfico de personas.

Durante la operación, se han incautado más de 5.000 litros de gasolina, ocho vehículos, cinco embarcaciones, una moto de agua y un arma corta modificada para efectuar fuego real. La organización desplegaba una compleja infraestructura de seguridad para asegurar su actividad, que incluía el uso de drones para vigilar los movimientos policiales y personal dedicado a labores de contravigilancia en puntos estratégicos de la costa.

El combustible de las rutas mortales

La actividad de esta red ha sido vinculada directamente con múltiples desembarcos de inmigrantes en el sureste español. Estas travesías se realizaban en condiciones extremadamente peligrosas, con embarcaciones sobrecargadas y sin ninguna medida de seguridad, exponiendo a sus ocupantes a un riesgo constante de naufragio. El papel de la red era determinante para mantener activas estas rutas, una actividad que ha estado relacionada con la existencia de víctimas mortales.

La fase final de la operación, que ha contado con la colaboración de la Policía Local de Águilas, ha culminado con la detención o investigación de los 18 miembros de la organización, incluidos sus cabecillas. Se han practicado tres registros domiciliarios en Águilas, donde se ha intervenido gran cantidad de material logístico. Del total, 14 de los implicados se encontraban en Águilas y los otros cuatro en Huércal-Overa (Almería).

El 'petaqueo', un eslabón clave

El ‘petaqueo’ es una práctica que forma parte del aparato logístico de las redes de tráfico de personas y de narcotráfico. Su función es suministrar carburante a embarcaciones como narcolanchas o pateras taxi. Los grupos criminales adquieren grandes cantidades de combustible, lo almacenan en garrafas de gran volumen conocidas como ‘petacas’ y lo distribuyen en la costa o en alta mar mediante embarcaciones que actúan como gasolineras flotantes.

Esta no es la única actuación reciente contra este fenómeno. El pasado mes de marzo, la Guardia Civil culminó otra operación similar en la que se desarticuló otro grupo delictivo asentado en Águilas, con un balance de cuatro detenidos y la incautación de 3.000 litros de gasolina.