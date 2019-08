La Bonoloto deja casi dos millones de euros en Lorca

La suerte sonríe a un lorquino que ha sido el único acertante de primera categoría en la Bonoloto de este viernes. El boleto ha sido validado en la Administración de Loterías número 6 de Lorca, conocida como "El Pavo" y que está situada en Calle Corredera. Este único acertante ha ganado casi dos millones de euros, concretamente, 1.996.607,02 euros.

COPE Lorca, ha podido hablar con Maite Montiel, gerente de la administración de loterias, quien se ha mostrado muy satisfecha "estamos muy contentos ya que hay una persona, que como mínimo va a pasar buen verano. Es el primer gran premio que hemos entregado este año, pero en el 2018 tambien dimos tres primeros premios de Loterial Nacional"

Maite Montiel gestiona esta administración de loterias desde hace tres años y se sienten muy ilusionados por la "suerte" que están repartiendo en la ciudad del Sol. Sobre el acertante no conoce detalles "no sabemos quien es. Es un premio que tendrá que cobrarlo en una entidad bancaria, aunque si no sabe que le ha tocado, es muy posible que venga a comprobarlo en la propia ventanilla"

El resultado de la Bonoloto de este viernes 2 de agosto de 2019 ha sido 13, 22, 39, 45, 48 y 49 siendo el número complementario el 17 y el reintegro el 1.