Beret, Alizzz, Omar Montes, Mago de Oz y la gira conjunta de Kiko Veneno y Ariel Rot actuarán en Lorca

El alcalde de Lorca, Diego José Mateos, junto al concejal de Festejos, José Ángel Ponce, han dado a conocer la programación musical para la Feria y Fiestas 2022.

Diego José Mateos ha explicado que “la Feria y Fiestas de Lorca 2022 vuelve a la normalidad, tras una edición pasada que estuvo marcada por las restricciones asociadas a la pandemia, y regresa con más ilusión que nunca y con un cartel de lujo, en el que estarán presentes los artistas y grupos del momento así como las bandas más emblemáticas”.

El alcalde de Lorca ha anunciado que “Beret, Alizzz, Omar Montes, Mago de Oz y Kiko Veneno y Ariel Rot protagonizan las actuaciones musicales de esta Feria y Fiestas de Lorca 2022 y el humor también estará muy presente de la mano de Martita de Graná y el espectáculo de Santiago Segura, Florentino Fernández y José Mota. Y, también, disfrutaremos del mejor rock con las actuaciones de Obús y Debaho Band, de Decai y, para los más pequeños, Cantajuegos”.

Mateos ha destacado que “el antiguo Convento de La Merced, la Plaza de España y el recinto ferial del Huerto de La Rueda volverán a acoger más de media docena de conciertos y espectáculos con los que celebraremos esta Feria y Fiestas de Lorca 2022, una programación variada, pensada para todos los públicos, y sobre todo adaptada a la situación económica, ya que prevé la mayor oferta de conciertos gratuitos y con precios reducidos respecto a etapas y años anteriores”.

Diego José Mateos ha adelantado que “en las próximas semanas desvelaremos más detalles de esta amplia programación a la que queremos animar a todos los lorquinos y lorquinas y a vecinos y vecinas de otras localidades a disfrutar de esta Feria y Fiestas de Lorca 2022 de la que podremos disfrutar del 16 al 25 de septiembre, organizada con gran esfuerzo por la Concejalía de Festejos, con el objetivo de elaborar una programación variada y con precios asequibles para hacerla accesible a todos los públicos”.

Por su parte, el concejal de Festejos ha detallado que “el pistoletazo de salida a los conciertos de esta Feria 2022 estará a cargo de Alizzz, un artista que llega a Lorca tras conseguir tres Latin Grammys y acumular decenas de millones de reproducciones en las distintas plataformas digitales por temas como ‘Ya no vales’ o ‘Ya no siento nada’ y colaboraciones con cantantes de la talla de C.Tanagana, Rigoberta Bandini o Amaia. Esa noche también tendrá lugar la actuación de Pol 3.14, cantante y compositor madrileño protagonista de canciones como ‘Lo que no ves’ o ‘Bipolar. Un doble concierto, gratuito, que tendrá lugar el viernes 16 de septiembre, a las 22:00 horas, en la explanada del antiguo Convento de La Merced”.

“El sábado 17 será noche para los amantes del rock con la actuación de la mítica banda OBÚS, la mítica banda española de Heavy Metal irá precedida de la mejor música a cargo de los lorquinos Debaho Band en un concierto gratuito que tendrá lugar, a las 21:00 horas, la explanada del antiguo Convento de La Merced”.

José Ángel Ponce ha especificado que “el humor será también uno de los grandes protagonistas en esta Feria de Lorca con el espectáculo ‘Cómicas’, a cargo de las humoristas Martita de Graná, Ana Polo y Virginia Riezu. La cómica granadina regresa a Lorca, esta vez, para ofrecer su nuevo espectáculo tras su actuación en 2021, en el Teatro Guerra, que estuvo marcado por las restricciones de aforo. La actuación será el domingo 18 de septiembre, a las 21:00 horas, en la explanada del antiguo Convento de La Merced, y las entradas tendrán un precio de 16 euros”.

“El lunes, 19 de septiembre los gaditanos Decai llegan a Lorca para hacernos bailar con temas como ‘Te haría una casita’, ‘En una calita’, colaboraciones con Juan Magán y Kiko Rivera y versiones flamencas de temas de Nicky Jam o Don Omar. Una actuación que será gratuita, a las 22:00 horas, en el recinto ferial del Huerto de la Rueda”.

Ponce ha indicado que “esa misma noche también podremos disfrutar de la coplera malagueña Diana Navarro, nos deleitará con temas tan escuchados como ‘Sola’, ‘El perdón’, ‘Ojos verdes’ o ‘Campanera’. Una actuación que tendrá lugar en un marco incomparable como es la Plaza de España, a las 21:00 horas, con entrada anticipada de 15 euros”.

El edil de Festejos ha destacado “la actuación de uno de los artistas del momento, Omar Montes, el martes 20 de septiembre. El reguetonero madrileño se subirá al escenario del antiguo Claustro de La Merced, a las 22:00 horas, para interpretar temas como ‘La rubia’, ‘Alocao’ u ‘Hola nena’. La entrada anticipada tendrá un coste de 18 euros”

Ponce Díaz ha especificado que “el jueves, 22 de septiembre, podremos disfrutar de los artistas Ariel Rot y Kiko Veneno. El argentino Ariel Rot, que formó parte del grupo Tequila y más tarde de Los Rodríguez, y Kiko Veneno, componente de Los Veneno’, nos deleitarán con una actuación que están ofreciendo en forma de gira conjunta por todo el país y que será gratuito, a las 22.00 horas, en el recinto ferial del Huerto de la Rueda”.

“El viernes, 23 de septiembre, será el turno para otro de los grupos más míticos del heavy metal del panorama nacional, Mago de Oz vuelve a Lorca para hacernos bailar y cantar al ritmo de ‘Molinos de viento’ o ‘Fiesta pagana’. Será gratuito, a las 22:00 horas, en la explanada del antiguo Claustro de La Merced”.

José Ángel Ponce ha anunciado que “el sábado, 24 de septiembre, será el turno del cantante sevillano Beret. Este artista nos hará vibrar con temas tan populares como ‘Si por mi fuera’, ‘Lo siento’, ‘Porfa no te vayas’ o ‘Tu y yo’. Un concierto que tendrá lugar a las 22:00 horas en la explanada del antiguo Claustro de La Merced y cuya entrada anticipada tendrá un coste de 20 euros”.

“Y, por último, el broche de oro a esta Feria y Fiestas de Lorca 2022 lo pondrá el espectáculo de humor ‘Dos tontos y yo’ de Flo, José Mota y Santiago Segura el domingo, 25 de septiembre, a las 21:00 horas en la explanada del antiguo Claustro de La Merced. La entrada anticipada tendrá un precio de 20 euros”.

Las entradas para asistir a los conciertos y actuaciones de pago, así como la invitación necesaria para acceder al concierto de Alizzz y Pol 3.14, pueden adquirirse ya en la web www.compralaentrada.com