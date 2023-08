Bayonas (PP) "El PSOE no puede dar lecciones de seguridad. Que se apliquen sus mismas recetas"

Juan Miguel Bayonas, edil de Seguridad del Ayuntamiento de Lorca ha salido al paso de las declaraciones de la edil del PSOE, Irene Jódar donde denunciaba una oleada de robos en Lorca durante este verano, señalando que "ha habido robos en el barrio de San José, a los pocos días en Almendricos, después en el centro de la ciudad y ahora en La Paca. "Esto es un error garrafal, que carece de justificación y que exigimos que no se vuelva a repetir".

Jódar destacó la falta de organización y que se han "desmantelado los servicios mínimos de Políca Local, lo que permite que "los ladrones están pudiendo actuar con total impunidad durante este verano por todo nuestro municipio pese a las continuas denuncias de los vecinos, de nuestro Grupo Municipal e incluso de la propia Policía Local que ha advertido de la situación de “extrema gravedad” a la que están teniendo que hacer frente durante las últimas semanas”.

Bayonas ha destacado que el "PSOE no nos puede dar lecciones en materia de seguridad, ya que con su gobierno se ha visto reducida la plantilla de Policía Local, pasando de 129 agentes en el año 2019 a 121, después de cuatro años de su gestión"

El edil de Seguridad, también ha pedido al PSOE que deben ser "más consecuentes con sus declaraciones y no catalogar de oleada lo que no es así. Un par de robos en el centro y en las pedanías, no es oleada de robos.

Cuando nosotros denunciábamos los robos que se producían en Lorca, para el PSOE era perjudicar la imagen de la ciudad, entonces ¿lo que ellos hacen ahora de manera exagerada que es?

El edil apuntó que "Lo que nosotros hemos hecho ha sido sacar a la Policia de sus cuarteles y que las pedanías esten cubiertas por los servicios de Policia Local"

Irene Jódar, también reseñaba que el ex alcalde de Lorca, Diego José Mateos "se ha puesto en contacto con el Delegado del Gobierno para transmitirle la inquietud de los vecinos y solicitar el refuerzo de la plantilla de Guardia Civil, que se llevará a cabo, sobre todo, en las pedanías y en el cuartel de Zarcilla de Ramos”

En referencia a esas declaraciones, Bayonas ha indicado que "durante cuatro años han consentido que la plantilla de Guardia Civil y Policia Nacional se hayan visto mermadas con un Delegado del Gobierno socialista y un gobierno nacional socialista. Durante cuatro años hemos estado exigiendo los refuerzos de estos cuerpos de seguridad y no han hecho nada. El cuartel de Zarcilla de Ramos está prácticamente cerrado.Que se apliquen ellos mismos sus recetas".