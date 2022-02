El Ayuntamiento trabaja “de manera incansable” para optar al mayor número de subvenciones europeas

La concejala de Casco Histórico del Ayuntamiento de Lorca, María Ángeles Mazuecos, ha informado que “desde el Consistorio lorquino, a través de la Oficina para la Captación de Fondos Europeos y Gestión de Subvenciones, se ha participado en todas las convocatorias de fondos Next Generation que se han convocado hasta el momento”.

La concejala de Casco Histórico y responsable de dicha oficina ha indicado que “el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de donde proceden estos fondos europeos es un programa de larga duración que abarca, en algunos casos, hasta 2025”.

María Ángeles Mazuecos ha recordado que “aún quedan por convocarse más ayudas como las referentes a la despoblación, vivienda social, cultura, saneamiento y depuración, políticas sociales e igualdad que lo irán haciendo en los próximos meses”.

Mazuecos Moreno ha indicado que “desde el Ayuntamiento estamos trabajando de manera incansable para que el municipio de Lorca pueda optar al mayor número de subvenciones con las que desarrollar proyectos que también incluyen, como no podía ser de otra manera, actuaciones para pedanías”.

La edil ha detallado que “en la convocatoria de la subvención de autoconsumo energético (fotovoltaicas) se incluyen el Consultorio de la Hoya, el Local Social de Cazalla y los Talleres de la Torrecilla, correspondiendo la mitad de los proyectos a pedanías”.

En la de apoyo a mercados y mercadillos, desde el Consistorio hemos incluido actuaciones para todos los mercadillos de pedanías (Almendricos, La Paca, La Parroquia, Zarcilla de Ramos, Coy, Avilés y Zarzadilla de Totana), incorporando específicamente un proyecto de mejoras eléctricas para los mercadillos de La Paca, Zarcilla de Ramos y Zarzadilla de Totana. Además de varios proyectos concretos para la mejora de la economía circular y recogida selectiva en mercadillos de pedanías; en total de esa subvención se destinarían más de 150.000 euros a pedanías.

María Ángeles Mazuecos se ha referido a “la convocatoria de la subvención para implantación de zonas de bajas emisiones y transformación digital y sostenible del transporte urbano que también incluye proyectos concretos para pedanías como la renovación integral de marquesinas en todas las pedanías; la implantación de aparcamientos de bicicletas; así como la mejora del Sistema de Explotación del Transporte Público, que también beneficiará a pedanías, siendo éste uno de los principales proyectos”.

Además, se han incluido proyectos como la integración del aplicativo del padrón municipal para incluirlo en la sede electrónica, en la totalidad de sus gestiones, lo que redundará también en todo el municipio al mejorar el acceso a los trámites y evitar desplazamientos y esperas.

La responsable de la Oficina para la Captación de Fondos Europeos y Gestión de Subvenciones ha apuntado que “también estamos trabajando con la Comunidad Autónoma para que las actuaciones de rehabilitación residencial también se puedan implantar en pedanías”.

En cuanto a la subvención de soluciones basadas en la naturaleza se ha incorporado una actuación específica en pedanías para recuperar, entre otros, un espacio en desuso del antiguo canal de riego de Alcántara junto al Camino Puente del Chavo, con inicio en Virgen de las Huertas y dirección Marchena y Pulgara, para adecuarlo a senda ciclable y de paseo.

La concejala ha insistido en destacar que “lo más importante de los fondos Next Generation no es la cantidad, sino la calidad de las propuestas y la adecuación a los principios del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, ya que de lo contrario no se conseguirán esos fondos y no servirá de nada el trabajo realizado” y ha resaltado que “en ese sentido desde la Oficina de Subvenciones se ha hecho un importante trabajo de recopilación de proyectos para ir adaptando a las diferentes convocatorias que vayan saliendo”.

Por último, María Ángeles Mazuecos ha adelantado que “en la actualidad se está trabajando en un gran proyecto para la convocatoria de subvenciones para la lucha contra la despoblación, que saldrá en los próximos meses, de momento ya nos han indicado cuáles son las bases reguladoras y quedaría por conocer la dotación presupuestaria y su convocatoria, pero ya sabemos que el objetivo es implantar actuaciones innovadoras que acerquen la administración a los ciudadanos de pedanías y mejoren la cohesión territorial desde el punto de vista socioeconómico”.