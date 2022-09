El Ayuntamiento solicita la instalación inmediata de dos nuevas aulas modulares en el Colegio de La Campana

La concejala de Educación del Ayuntamiento de Lorca, Antonia Pérez, ha mostrado su apoyo y respaldo a los padres y madres del Colegio de La Campana que esta mañana se han concentrado en las puertas del centro educativo para pedir la ampliación de las instalaciones.

La concejala de Educación ha señalado que “desde el primer momento, este equipo de Gobierno ha estado muy pendiente y preocupado de la gran problemática que sufren los alumnos y alumnas del Colegio de La Campana, unos niños y niñas que desde hace años se encuentran hacinados en unas instalaciones que se han quedado pequeñas”.

“La falta de espacio en el Colegio de La Campana no es algo nuevo, los padres y madres, los docentes del centro y este equipo de Gobierno llevamos muchos años reclamando y luchando por una ampliación que permita ofrecer a los niños y niñas de la pedanía un colegio con unas condiciones dignas”.

Antonia Pérez ha explicado que “con el curso escolar ya comenzando y la grave falta de espacio que padece este centro escolar, se vuelve a poner de manifiesto la falta de compromiso que la Consejería de Educación tiene para con esta necesidad de las familias de La Campana y zonas cercanas, de poder tener unas instalaciones acordes al número de niños y niñas que estudian en este colegio”.

Pérez Segura ha lamentado que “un curso más los alumnos y alumnas de este centro escolar comiencen sin esa nueva aula prefabricada tan demandada y que es evidente que tanto necesitan porque estos niños y niñas tienen que disponer de un espacio mínimo en el que poder dar clase y que no se cumple”.

La edil de Educación ha reiterado que “la educación es una inversión a futuro, que necesita de una previsión y de un compromiso por parte de los gobiernos, para que todos juntos, todos a una, consigamos que nuestros niños y niñas, que son nuestra sociedad el mañana, se formen en las mejores condiciones y puedan formarse de forma adecuada”.

Por su parte, la vicepresidenta del AMPA del Colegio de La Campana, Sandra Serrano, ha detallado que “el problema que tenemos es que en un aula prefabricada hay 25 niños y niñas de cuatro niveles educativos distintos, en un espacio más que reducido se imparten los cursos de 3º, 4º, 5º y 6º de primaria. A la problemática de que no hay espacio suficiente se une que hay varios profesores explicando diferentes materias y niveles a la misma vez lo que hace imposible tanto impartir como aprender”.

“La Consejería de Educación se comprometió, en mayo, a que a principio de curso se instalaría esa indispensable aula modular porque entraban matrículas nuevas, hasta un total de 11, una instalación que nunca comenzó y los niños y niñas han tenido que comenzar este curso nuevamente hacinados en esta aula prefabricada. Y todo ello, con el nuevo mobiliario y materiales preparado en el colegio para montar esas aulas que no están”.

La vicepresidenta del AMPA del Colegio de La Campana ha apuntado que “nos dijeron que, para ayer, lunes 19 de septiembre, iban a estar las aulas puestas y no ha sido así, ya que dicen que las empresas están teniendo problemas para construir esas aulas. Nuestros hijos e hijas no pueden seguir así y hemos decidido que, como medida de protesta, mientras no estén las dos aulas modulares, no acudirán a clase porque no podemos seguir permitiendo que casi 50 niños y niñas se hacinen en un aula de apenas 6 metros cuadrados”.