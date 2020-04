El Ayuntamiento pide al Gobierno regional que los test rápidos se amplíen también a centros de salud de Lorca

El concejal de Sanidad del Ayuntamiento de Lorca, José Ángel Ponce, ha reclamado, esta mañana, al Gobierno regional y al Servicio Murciano de Salud que “las pruebas de test rápidos se amplíen y lleguen también a los centros de salud del municipio de Lorca como ya se ha empezado a hacer con los de Murcia, Cartagena y Molina de Segura”.

El edil de Sanidad ha destacado que “esta exigencia al Gobierno regional se hace desde la más absoluta lealtad y responsabilidad, ya que nos encontramos en un momento crucial de esta batalla en el que no podemos confiarnos ni debemos bajar la guarda, algo que tenemos muy claro desde el Ayuntamiento, puesto que no es momento de escatimar ni un solo recurso que sea necesario para hacer frente a esta situación de emergencias sanitaria”.

En este sentido, José Ángel Ponce ha pedido “ese mismo compromiso al Gobierno regional, ya que hemos conocido en palabras del propio consejero de Salud, Manuel Villegas, que se iban a aplicar esos primeros test rápidos también en los centros de Salud de Murcia, Cartagena y Molina de Segura, olvidando de manera incomprensible al municipio de Lorca entre las principales ciudades de nuestra Región”.

Ponce ha señalado que “desde el Ayuntamiento de Lorca animamos al Gobierno regional a que no escatime en medios preventivos, ya que se está demostrando que están dando muy buenos resultados en el municipio, pero que en Lorca tengamos mejores índices de contagio, más bajos con respeto a otras localidades, no significa que tengamos que ser diferentes al resto de municipios de la Región. En este momento de emergencia sanitaria no podemos caer en ese tipo de desigualdades, ni tampoco, insisto, es momento de confiarnos, ni de bajar la guardia por mucho que tengamos mejores datos de índice de contagio respecto a otras áreas de salud de la Región”.

El concejal ha afirmado que “para nuestro personal sanitario, para el del hospital y el de los centros de salud, para los de las residencias, para las urgencias extrahospitalarias, para el servicio de Emergencias, para los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, para la población afectada y sus familiares, en definitiva para la seguridad y tranquilidad de todas y todos los ciudadanos es fundamental que se amplíen esas pruebas de detención rápida para tener un mejor conocimiento del nivel de propagación en nuestro municipio y estar mejor preparados y dispuestos para hacer frente a esta situación”.

Por último, el edil de Sanidad ha mandado un mensaje de apoyo y aliento a todas las afectados y sus familiares que tanto en los hospitales como en sus hogares se encuentran superando la enfermedad del coronavirus y por supuesto también a todo el personal sanitario que día a día se deja la piel y está ayudando tanto a la hora de poner freno a esta situación derivada por el coronavirus”.