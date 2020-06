El Ayuntamiento de Lorca pide a la CARM que se adhiera al programa ‘Educa en Digital’

La concejala de Educación del Ayuntamiento de Lorca, Antonia Pérez, ha pedido, esta mañana, a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, su adhesión al programa ‘Educa en Digital’, puesto en marcha desde el Gobierno central para impulsar la transformación tecnológica de la educación en España.

La edil de Educación ha recordado, que “este convenio, firmado entre los Ministerios de Educación y Formación Profesional, Asuntos Económicos y Transformación Digital y Red.es, que pretende apoyar la transformación digital de la educación en España, dotará con medio millón de dispositivos con conectividad a los centros públicos que a su vez los pondrán a disposición de los estudiantes para impulsar, así, la educación digital”.

Antonia Pérez ha señalado que “teniendo en cuentas las consecuencias que esta pandemia también está teniendo para la educación y acrecentando la brecha digital, desde el Ayuntamiento de Lorca pedimos a la Comunidad Autónoma, y a su presidente, Fernando López Miras, que se sume a este convenio, cuyas actuaciones comenzarán ya durante el primer trimestre de este próximo curso, 2020-2021”.

Pérez Segura ha detallado que “el programa establece la puesta en marcha de plataformas de asistencia a profesorado y alumnado mediante la aplicación de la Inteligencia Artificial propiciando una educación más personalizada: con itinerarios personalizados para los alumnos, un seguimiento más efectivo de sus progresos y un análisis individualizado de su evolución por parte del profesorado”.

Por esta razón, ha dicho Pérez, “pedimos a la Comunidad que suscriba este acuerdo, para que los niños y niñas de nuestra Región puedan beneficiarse de estas actuaciones que movilizarán 260 millones de euros, de los que 190 millones de euros serán a través de Red.es (184 millones de fondos FEDER) y 70 millones por parte de las Comunidades Autónomas, para dotar de dispositivos y conectividad a centros de titularidad pública, que a su vez los pondrán a

disposición de los alumnos más vulnerables, mediante préstamo, dispositivos que faciliten la educación digital tanto de forma presencial en el centro como desde el hogar.

Por último, la concejala de Educación de Lorca ha reiterado que “este programa nace de la necesidad de dar respuesta a la realidad que la emergencia sanitaria ha puesto de manifiesto y no es otra que profundizar en la digitalización del sistema educativo, ya que recordamos que con el cierre de los centros muchos alumnos vulnerables no pudieran continuar con su proceso de aprendizaje porque no contaban con dispositivo, conectividad o herramientas adecuadas para poder hacerlo. Una situación que también ha afectado al profesorado que ha tenido que llevar a cabo un gran esfuerzo para adaptarse a las circunstancias, casi sin margen de maniobra”.