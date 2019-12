El Ayuntamiento de Lorca inicia las labores de reacondicionamiento del barrio de Alfonso X

El alcalde de Lorca, Diego José Mateos, junto a la concejala de Fomento, Isabel Casalduero, han visitado, esta mañana, el inicio de los trabajos de reacondicionamiento del barrio de Alfonso X.

Mateos ha explicado que “a través de la Concejalía de Fomento y Desarrollo Local, estamos procediendo a realizar una serie de obras muy reivindicadas por los vecinos del barrio de Alfonso X y que derivan de la falta de atención recibida por los residentes de esta zona cuando se llevaron a cabo las obras de renovación del barrio”.

El Primer Edil ha detallado que “estamos hablando de un barrio en el que ninguna de sus viviendas cuenta con aparcamiento y, por ello, estamos trabajando en el acondicionamiento de dos solares anexos, procedentes de diversos derribos producidos por los terremotos de mayo de 2011 y que además se habían convertido en foco de insalubridad ya que acumulaban basura, maleza, insectos y roedores. Se trabaja ahora para ponerlos al servicio de los residentes y que puedan aparcar sus vehículos ya que se eliminaron durante la renovación más de un centenar de plazas de aparcamiento sin tener en cuenta las necesidades, las peticiones y las reivindicaciones de los vecinos”.

Mateos Molina ha añadido que “se trata de un espacio de 500 metros cuadrados que se está ya acondicionando, gracias a los alumnos de los programas de empleo y formación que organiza la Concejalía de Desarrollo Local de este Ayuntamiento, y que va a permitir que hasta 30 vehículos puedan ser estacionados aquí. Además, trabajamos ya en la remodelación de la jardinería, incluyendo la creación de nuevos pasos peatonales ya que la jardinería envuelve el barrio y en muchos casos obligaba a tener que dar toda la vuelta a la manzana para poder acceder a las viviendas”.

El alcalde ha anunciado que “vamos a sustituir la fuente de acero situada en la Plaza Antonio Navarro por otra de piedra, un modelo similar al de antes de la remodelación. Y es que la actual fuente ha ocasionado muchos percances en los niños de la zona que a diario vienen a jugar a esta plaza y desde su instalación los vecinos y vecinas han demostrado en innumerables ocasiones su malestar”.

“Vamos a acabar con aquellos fallos que dejaron desde su construcción, como ocurre también con los postes de madera de telefonía móvil, y que tras años de solicitudes de los vecinos y vecinas ahora nosotros, el Partido Socialista desde el Gobierno municipal, sí los vamos a acometer”, aseguraba Mateos.

Diego José Mateos ha informado del planteamiento desde el Consistorio de “llevar a cabo varias medidas de presión a las empresas de suministros de servicios, como energía y telefonía, para que cumplan con la normativa porque están siendo muy lentas a la hora de gestionar el cambio del cableado cuando las canalizaciones están ya hechas no solo en Alfonso X, sino también en La Viña o San José. Primero lo intentaremos hacer de ‘mutuo acuerdo’, si no puede ser de golpe que sea por fases y, en última instancia, si no obtuviéramos respuesta podríamos llegar incluso a dictar órdenes de ejecución y su posterior traslado a la empresa en cuestión”.

El alcalde de Lorca ha puesto de manifiesto que “con estas actuaciones tratamos, en la medida de lo posible, de dar respuesta a todas las peticiones que históricamente han realizado los vecinos del barrio de Alfonso X, unas peticiones que no fueron atendidas en su momento y a las que ahora intentamos dar solución como es el caso de la fuente de la Plaza, la jardinería del entorno o los postes de telefonía que, sin servicio, aún continúan afeando las calles de la ciudad”.

“También seguimos trabajando en aliviar esta carencia de falta de aparcamiento no solo en el barrio de Alfonso X sino en toda nuestra ciudad. Trabajos de acondicionamiento que se unen a los ya realizados en otros puntos de Lorca y que seguiremos llevando a cabo para paliar esta grave situación en la que ha desembocado la mala planificación del anterior equipo de Gobierno”.