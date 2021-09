El Ayuntamiento de Lorca inicia la campaña de recogida de firmas en apoyo a la ILP para salvar el Mar Menor

El alcalde de Lorca, Diego José Mateos, ha recibido esta mañana al alcalde de Los Alcázares, Mario Pérez, y ha estampado su firma para apoyar la Iniciativa Legislativa Popular para salvar el Mar Menor.

Mateos ha explicado que “como todos saben la situación del Mar Menor es insostenible, la situación medioambiental del Mar Menor es terrible y hay que hacer todo lo posible para recuperarlo y la ciudad de Lorca no va a quedarse al margen de este proceso”.

El Primer edil ha recordado que “en Lorca hemos sido receptores de solidaridad, cuando hemos tenido desgracias como el caso de terremoto o las inundaciones, y es justo, y es de bien nacido ser agradecido que, ahora, nosotros nos solidarizamos con otros municipios que lo están pasándolo mal, este caso debido a la situación del Mar Menor”.

Mateos Molina ha destacado que “desde el Ayuntamiento de Lorca ya hemos mostrado nuestra adhesión, nuestro apoyo a esta iniciativa, pero no queremos que quede solo en una declaración, queremos unirnos también a la colaboración en la recogida de las necesarias 500.000 firmas de la que consta la Iniciativa Legislativa Popular y, por tanto, en las distintas instalaciones municipales: el Ayuntamiento, las bibliotecas, el Centro Cultural y allá donde entendamos que puede haber una afluencia de personas interesadas, estarán disponibles los pliegos de firmas para aportar nuestro granito de arena y ayudar y apoyar la recuperación del Mar Menor”.

El alcalde de Lorca ha detallado que “todas las concejalías, por supuesto, van a poner su granito de arena para que en las distintas instalaciones se facilite el proceso de firma y colaborar para que el desarrollo de un camino largo y difícil, puesto que no es fácil el desarrollo de una iniciativa legislativa popular con la recogida de 500.000 firmas, su verificación y demás requisitos”.

Diego José Mateos ha querido “dar la enhorabuena a todos los promotores y animarlos a seguir porque se demuestra que, al final, cuando la causa justa y cuando y cuando la necesidad es imperante, la ciudadanía, no solo los vecinos y vecinas del entorno del Mar Menor, sino todos los ciudadanos y ciudadanas nos volcamos en ayudar y siempre se encuentra la solidaridad necesaria para acabar de una vez con esta situación y que, de una vez por todas, se adopten las medidas necesarias para proteger la laguna del Mar Menor, bandera de la Región de Murcia”.

Por su parte, Mario Pérez ha reiterado “el más sincero agradecimiento del pueblo de Los Alcázares al Ayuntamiento de Lorca y a todos los lorquinos y lorquinas las muestras de apoyo que siempre hemos recibido por su parte no solo con la actual situación del Mar Menor si no con las situaciones de emergencia que hemos padecido como ocurriera en 2019 tras las lluvias torrenciales, siempre he recibido la llamada del alcalde de Lorca y quiero hacerlo público y agradecerlo en nombre de todos y cada uno de mis vecinos y vecinas”.

El alcalde de Los Alcázares ha explicado que “hemos recibido a numerosas plataformas ciudadanas, nos han trasladado iniciativas para garantizar esa regeneración, pero ha sido la catedrática de la Universidad de Murcia, Teresa Vicente, la promotora de la iniciativa legislativa popular para dotar de personalidad jurídica propia el Mar Menor para garantizar no solo la regeneración a corto y medio plazo sino también evitar que futuras generaciones puedan ver lo que estamos viviendo todos los amantes del Mar Menor”.

“Actualmente, está medida está respaldada por más de 300.000 firmas de ciudadanos que apoyan la propuesta de dotar de personalidad jurídica al Mar Menor para su protección, para que esta propuesta llegue al Congreso de los Diputados son necesarias 500.000 firmas, que se están recogiendo en toda España y que, como no podía ser de otra manera, también se están recogiendo en la gran ciudad de Lorca”.

El alcalde de Los Alcázares ha reiterado que “para nosotros es un orgullo y un lujo que una ciudad tan importante como Lorca nos esté ayudando a conseguir y posibilitar esta iniciativa”.