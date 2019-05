Ayuntamiento y Ecoembes promueven un ambicioso plan de acción medioambiental

Ayuntamiento de Lorca y Ecoembes, la organización medioambiental sin ánimo de lucro que coordina el reciclaje de envases en toda España, firman un acuerdo de colaboración cuya finalidad es aunar esfuerzos y establecer acciones en materia de medio ambiente y, en particular, en lo relativo a la recuperación y reciclado de residuos de envases que permitan incrementar la recuperación de latas y tipo brik, correspondientes al contenedor amarillo, así como fomentar la concienciación medioambiental entre la sociedad lorquina.



Ecoembes y el ejecutivo local vienen desarrollando acciones conjuntas de manera puntual con el objeto de mejorar los ratios de recogida selectiva en el contenedor amarillo. El balance de estas iniciativas se ha visto reflejado en los últimos 16 meses con un crecimiento constante hasta batir el récord anual en 2018 y llegar a la mejor cifra mensual en sus 20 años de implantación este pasado mes de abril con 55.120 kilos. De mantenerse esa progresión, Lorca superaría la barrera de los 7 kilos aportados al año por cada uno de sus habitantes, prácticamente el doble que en 2011, por lo que sería el tercer año consecutivo que crece al ritmo de 1 kilo por habitante y año.

La colaboración que ahora se abre pretende ya no sólo afianzar esa recuperación sino fijar un mensaje en clave medioambiental que cale hasta alcanzar las metas exigidas por las nuevas directivas europeas del paquete de economía circular aprobadas en 2018 y cuyas disposiciones habrán de estar en vigor antes del 5 de julio de 2020 para intensificar el reciclaje de residuos y contribuir a la creación de una economía circular. Las nuevas normas establecen medidas para el reciclaje de residuos municipales en un 55% antes de 2025 (el año que viene ya habrá de alcanzarse el 50%), un 60% antes de 2030 y un 65% antes de 2035, y la reducción del depósito de los vertidos en vertederos.

En concreto, mediante este convenio se fija un plan de acción dirigido a facilitar la aportación de estos residuos a los ciudadanos del municipio de Lorca, al canal HORECA, y a los asistentes de eventos, mercados o encuentros deportivos, entre otros.



Además, se plantea el diseño de acciones relacionados con servicios basados en la logística de recogida de envases y residuos de envases, las relaciones con asociaciones locales que permitan incrementar la concienciación en todos los sectores sociales del municipio de Lorca, y la divulgación de información de temática de carácter medio ambiental, especialmente las relativas a economía circular y reciclaje de envases. Una de las primeras medidas adoptadas para la consecución de dichos objetivos es la incorporación de 16 contenedores amarillos y azules para el depósito de envases de plástico, latas y briks, y de cartón y papel, respectivamente, de modo que se facilite esta acción al ponerlos cada vez más cerca del ciudadano en áreas de aportación con el resto de contenedores ya instalados en la vía pública. Además, se crea una ruta de recogida de envases en el casco histórico mediante contenedores de carga trasera, por primera vez en Lorca, diferenciándose de los habituales iglúes que podemos ver en nuestras calles. + info: www.lorca.es/lorcainforma

De esta manera, se da respuesta a una petición histórica tanto de ciudadanos como empresarios, sobre todo de la hostelería, que les facilita la labor de reciclaje en un entorno donde se complica la proliferación de contenedores dado su orografía y significativo interés paisajístico urbano. Estas acciones las desplegará la empresa municipal Limusa, por lo que no implicarán obligaciones de contenido económico para el Ayuntamiento de Lorca ya que se cuenta con los medios apropiados para ello. Sobre Ecoembes Ecoembes (www.ecoembes.com) es la organización medioambiental sin ánimo de lucro que gestiona la recuperación y el reciclaje de los envases de plástico, las latas y los briks (contenedor amarillo) y los envases de cartón y papel (contenedor azul) en toda España. En 2018, se reciclaron más de 1,4 millones de toneladas de envases de plástico, latas y briks, así como envases de cartón y papel en todo el territorio nacional, alcanzando una tasa de reciclado de 78,8%. Gracias a este porcentaje, se obtuvieron numerosos beneficios ambientales, como evitar la emisión de 1,6 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera o ahorrar 6,2 millones de MWh. Asimismo, se ahorraron 20,3 millones de metros cúbicos de agua.