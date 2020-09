EDUCACIÓN

El Ayuntamiento crea una Comisión Seguimiento Escolar para supervisar la seguridad en colegios e institutos

Mateos "estamos muy preocupados por el inicio del curso escolar. Hemos solicitado otro aplazamiento de inicio de curso y nos han dicho que no" El alcalde ha destacado que "vamos a crear un comité de seguimiento de inicio de curso escolar". El prime edil también destaca que "no nos gustá el sistema de un día o dos no acudir a las clases"