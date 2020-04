El Ayuntamiento celebra la prórroga del plazo de reconstrucción de las viviendas afectadas por los terremotos

El alcalde de Lorca, Diego José Mateos, se ha mostrado satisfecho por la prórroga del plazo para la ejecución de la reconstrucción de las viviendas de Lorca afectadas por los seísmos del 11 de mayo hasta octubre de 2023.

Diego José Mateos ha explicado que el Consejo de Ministros, celebrado este martes, ha aprobado un Real Decreto-ley en el que, entre otras medidas, se faculta a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para establecer las condiciones en las que los lorquinos podrán solicitar la ampliación del plazo de ejecución para la reconstrucción y rehabilitación o para la reparación de sus viviendas afectadas por los terremotos y cuyo plazo no podrá ser posterior a 31 de octubre de 2023”.

Mateos Molina ha recodado que “la reconstrucción y reparación de las viviendas está cofinanciada por el Gobierno central y la CARM, y esta nueva prórroga beneficiará a 411 familias lorquinas, muchas de ellas del Barrio de San Fernando y que, por diversos motivos, no han podido ejecutar las obras en el plazo establecido, y con las que el Gobierno central ha sido sensible debido también a la difícil situación económica que resultará tras la crisis sanitaria, para que no se vieran obligados a devolver las ayudas recibidas o parte de ellas, más los intereses de demora correspondientes, teniendo en cuenta también la difícil situación económica que resultará tras la crisis sanitaria provocada por el coronavirus”,

El alcalde ha señalado que el importe pendiente por cobrar por los afectados asciende a 8.579.000 euros y “una vez aprobada esta disposición les aliviaría las deudas que tenían contraídas con constructores y proveedores, así como a préstamos e hipotecas contraídas”.

Por último, el Primer Edil ha mostrado su agradecimiento por el trabajo conjunto de todas las administraciones y en especial al Ministerio de Fomento y a la Delegación del Gobierno de Murcia, además de mostrar “el compromiso del Ayuntamiento de Lorca para pasar página de una vez por todas en esta historia de la ciudad de Lorca”.