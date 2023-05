La Asociación de Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC) de Murcia organiza un encuentro en Lorca

La concejala de Oenegés del Ayuntamiento de Lorca, María Dolores Chumillas, ha informado, esta mañana, junto a la presidenta de la Asociación de Trastorno Obsesivo Compulsivo de Murcia, Ascensión Pérez, del Encuentro con este colectivo, previsto para este próximo sábado, 13 de mayo, en el Centro Cultural de la Ciudad.

La concejala de Oenegés ha señalado que “este evento comenzará a las 10 de la mañana con la bienvenida a esta jornada que será gratuita, y a las 10:15 tendrá lugar la charla titulada ¿Qué es el Trastorno Obsesivo Compulsivo y qué impacto supone? y ¿Cómo se puede tratar?; para las 11:15 habrá un descanso, para dar paso a las 11:30 horas a la conferencia “La importancia de los recursos asociativos y el acompañamiento familiar para personas con TOC”.

María Dolores Chumillas ha añadido que a las 12:30 horas tendrá lugar la charla ¿Qué diferencias hay en el TOC infanto - juvenil? ¿Cómo influye la acomodación familiar en el curso de los síntomas de TOC?.

Por su parte, Ascensión Pérez, fundadora y presidenta de la Asociación de Trastorno Obsesivo Compulsivo de Murcia ha detallado que “somos una asociación sin ánimo de lucro de familiares y afectados de TOC, la única especializada en la Región de Murcia”.

Ascensión Pérez ha apuntado que “hemos organizado este encuentro en Lorca porque desde hace bastante tiempo que tenemos pacientes de Alhama, Lorca, Águilas, Totana e incluso de El sabinar, y ya nos propusieron hacer algo por esta zona, pero no se había presentado la oportunidad ni teníamos aún los recursos necesarios, y en esta ocasión se ha podido organizar para la mañana del sábado este encuentro con la intención de proporcionar información, normalizar, romper estigmas y ayudar así a personas que quizás no saben dónde dirigirse, creen que están solas e incluso no saben poner nombre a lo que les sucede” y ha insistido en que “nuestra disposición es informar, ayudar y normalizar este trastorno e ir allí donde nos necesiten”.

Pérez ha apuntado que “ofrecemos tratamiento e información a las personas que sufren TOC y a sus familias, colaborando con la investigación sobre este trastorno con la UMU y con la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) y trabajamos dando visibilidad para intentar romper estigmas sobre el Trastorno Obsesivo Compulsivo”.

La presidenta de la Asociación TOC Murcia ha resaltado que “somos un punto de apoyo donde se puede encontrar empatía, comprensión, apoyo, porque sabemos lo que implica vivir con este trastorno y por ese motivo HABLAMOS EL MISMO IDIOMA, es decir, nos entendemos, ya que la sensación de explicar lo que te pasa tanto para personas con TOC como para los familiares y que no nos entiendan es horrible y la realidad es que no nos entienden”.

Ascensión Pérez ha lamentado que “también nos juzgan y eso aumenta el sufrimiento que ya conlleva este Trastorno Obsesivo Compulsivo, y que preferimos ocultarlo, disimular, aislarnos, y hasta sentir vergüenza e incluso “un bicho raro” como coinciden diciendo muchos pacientes, que creen estar volviéndose locos”.

En cuanto a los recursos con los que cuenta esta asociación, ésta ofrece terapia psicológica, servicio de psiquiatría (la diferencia de otras consultas es que la psiquiatra sabe de mano del psicólogo de cada paciente la evolución que ya lleva en terapia) carlas informativas, talleres, grupos de ayuda mutua para pacientes y familiares.

Por último, la concejala de Oenegés ha explicado que “todos los interesados podrán apuntarse contactando con la Asociación a través del teléfono 669 26 88 30 o hasta completar aforo”.