La Asociación Cultural Amig@s de José Alberto Lario Bastida ‘El Flori’ realizan un homenaje en su memoria

El concejal de Festejos del Ayuntamiento de Lorca, José Ángel Ponce, ha informado de la celebración de la jornada de convivencia Homenaje a José Alberto Lario Bastida ‘El Flori’.

Ponce ha explicado que "esta mañana presentamos un evento bonito que se organiza en memoria de José Alberto Lario Bastida ‘El Flori’, se cumplen dos años desde su triste fallecimiento y la Asociación Cultural ‘Amig@s de José Alberto Lario Bastida ‘El Flori’ ha querido recordarlo con alegría y han organizado un homenaje”.

El edil ha detallado que "el homenaje va a consistir en un certamen literario con un concurso de relatos cortos y un recital de poesía en la jornada matutina y un espacio musical en el que participarán nueve bandas de música con las que disfrutaremos más de 10 horas de música en directo durante la tarde.

Ponce Díaz ha especificado que “desde el Ayuntamiento de Lorca colaboramos en este homenaje que consideramos de justicia para este gran lorquino y que será el próximo 14 de mayo cuando tenga lugar este evento en honor a su labor como maestro, como artista y como lorquino y será en el Parque de Las Señoritas, en su barrio de La Viña y en el Auditorio que lleva su nombre”.

El concejal de Festejos ha destacado que “además, este evento tiene un marcado carácter benéfico y solidario pues todo lo recaudado durante la jornada será donado a la Asociación Española Contra el Cáncer”.

José Ángel Ponce ha querido “invitar a toda la ciudadanía a asistir a este especial homenaje de una persona tan querida en Lorca como era ‘El Flori’ y a quienes sus familiares y amigos quieren recordar como la persona que fue una persona feliz, amigo de sus amigos, un gran maestro, amante de la música y de su barrio”.

Por su parte, Juan Carlos Ruiz, miembro de la Asociación, ha destacado que “han transcurrido ya dos años desde que nos quedamos huérfanos de su presencia física, pero no de su obra, no de sus valores, hoy día está más presente que nunca entre nosotros, en el colegio, en los ensayos de la banda de rock and roll, en cada una de las tertulias de amigos, en cada uno de nuestros pensamientos, en cada uno de nuestros sueños, siempre es una referencia”.

“Persona de valores y principios arraigados por educación se convirtió en maestro de los de valores éticos y morales arraigados en lo más profundo de su ser, transmitió como nadie a sus alumnos que ‘la educación es la herramienta más poderosa que existe para cambiar el mundo’, su legado siempre fue que sus alumnos supieran leer y escribir correctamente”.

Juan Carlos Ruiz ha manifestado que “apasionado, entendido y crítico musical desde muy joven supo que quería tener una banda de rock and roll y su etapa como cantante la vivió como siempre la había soñado, con una banda de Rock and Roll que naciera del barrio, que viniera desde abajo, como gran líder supo sacar lo mejor de sus compañeros, se pateó una y mil veces los escenarios de las plazas y de los barrios, de las salas más humildes y de las mejores salas de rock and roll también, de Madrid, de Alicante, Almería y de toda la Región de Murcia”.

Por último, ha recordado que “fue una persona culta, inteligente, admirable, fue capaz de elevar el significado de la palabra amistad a su más honorable expresión, no era de hacer amigos y amigas, hacía hermanos y hermanas. Y, con su barrio y con sus vecinos y vecinas mantuvo una estrecha relación y se entregó en cuerpo y alma en la reconstrucción de La Viña tras los terremotos”.