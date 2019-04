La Asociación de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios convoca el XXIX Certamen Literario Regional

El Concejal de Cultura del Ayuntamiento de Lorca, Agustín Llamas, y la presidenta de la Asociación de Amas de Casa Consumidores y Usuarios de Lorca, Carmina Reverte, han anunciado la convocatoria del XXIX Certamen Literario Regional y IV Certamen Nacional promovido por este colectivo con la colaboración del Consistorio.

El edil de Cultura ha explicado que “pueden concurrir con sus obras todas las personas de cualquier punto del país, siempre y cuando los trabajos presentados estén escritos en español. Para ello, el plazo de presentación de las obras se abrirá el próximo 10 de abril y concluirá el 12 de mayo. Para participar hay que enviar las obras por triplicado a la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Lorca. Las narraciones, de tema libre, no podrán ser inferiores a 3 folios ni superiores a 8 y se presentarán a máquina, a doble espacio y por una sola cara. Los trabajos de poesía de tema libre tendrán una extensión mínima de 28 versos y máxima de 60, pudiendo formar parte de un poema o de varios y se presentarán también a máquina, a doble espacio y por una sola cara. Las obras presentadas irán sin firma, con un lema o seudónimo. En un sobre adjunto, que irá cerrado y en el que figurará el título y el lema o pseudónimo de la obra, se incluirá un pliego con el lema y nombre de la obra, así como el nombre, dirección y número de teléfono del autor y fotocopia del DNI”.

En cuanto a los premios, se otorgará un primer premio de 900 euros con diploma y un segundo de 500 con diploma para cada una de estas dos modalidades para las que se convoca el concurso, narración y poesía.

Los autores pueden participar en las dos modalidades si lo desean, con una obra o con un máximo de dos en cada una. Para más información, los interesados pueden ponerse en contacto con la asociación de manera presencial o telefónicamente.

El fallo del jurado será inapelable y se dará a conocer el 31 de mayo, último día de la Semana Cultural Anual de la Asociación, en un acto que tendrá lugar en el Teatro Guerra de Lorca a partir de las 19 horas, al que deberán acudir los premiados obligatoriamente para leer su obra.

Las obras premiadas quedarán en propiedad de la asociación, por lo que no podrán ser usados por los autores si no es con el permiso de la asociación. Sin embargo, las obras no premiadas serán destruidas, por lo que no podrán ser retiradas por sus autores.