La Asociación Alzheimer Lorca denuncia dejadez del equipo de gobierno a la hora de acondicionar su nueva sede

La presidenta de Alzheimer Lorca, Inés Martínez ha denunciado esta mañana la falta de interés del equipo de gobierno por la adecuación de los bajos cedidos a la asociación para la ubicación de sus instalaciones en la Barriada de San Fernando.

Inés ha recordado que el pasado 28 de junio de 2019 se aprobó en pleno municipal por unanimidad de todos los grupos la cesión de estos bajos a la asociación, así como una partida presupuestaria para la adecuación de los mismos.

Tres años después indica que “ no se ha avanzado NADA, tenemos unos bajos en los que no se ha invertido NADA, pendientes de una adecuación que por mucho que esperamos, no vemos que vaya a llegar pronto. En un municipio como Lorca cuya población roza las 100.000 habitantes, con un alto porcentaje de personas mayores, es INADMISIBLE que contemos con un centro de día especializado en Alzheimer cuya capacidad total es solamente de 22 plazas, es inquietante contar solamente con 22 plazas cuando tenemos una lista de espera de más de 40 personas.”

Desde la Asociación informan que cada día que pasa, la situación es más insostenible, teniendo que decirle a familiares de personas que sufren la enfermedad, que y que necesita cuidados y terapias especializadas que no es imposible atenderlos.

Desde la Asociación se quieren “respuestas y las necesitamos ya, nuestra trayectoria de más de 20 años en el acompañamiento de personas con enfermedad de Alzheimer y de sus familiares nos avalan y nos autorizan moralmente para pedir compromisos firmes, implicación y hechos. Esta enfermedad, como todas, no entiende ni atiende a interés signo o color político alguno. Instituciones que parece que no recuerdan la unanimidad que mostraron “

Por último, ha solicitado a la corporación municipal “que es hora de arrimar el hombro, pedimos a todos los grupos municipales y al equipo de gobierno, que demuestren unidad a la hora de hacer algo para mejorar los servicios sociosanitarios tan necesarios en nuestra ciudad nuestra ciudad. Que demuestren unidad y responsabilidad para que nuestros enfermos de Alzheimer reciban todos los cuidados y atenciones que se merecen en un entorno amable, agradable, cómodo y digno