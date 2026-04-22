La Asamblea Regional pide al Gobierno de España ayudas para los comerciantes de Lorca afectados por las obras del AVE
La propuesta del PP, que ha salido adelante en la comisión de industria, reclama un plan de ayudas directas a fondo perdido para los negocios afectados
Lorca - Publicado el
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El Grupo Parlamentario Popular de la Asamblea Regional de Murcia ha defendido en la Comisión de Industria, Trabajo, Comercio y Turismo una moción, que ha salido adelante con la abstención del Partido Socialista y del Grupo Mixto, para reclamar ayudas para los comercios y hosteleros de Lorca afectados por las obras del soterramiento del AVE.
Un calvario para los comerciantes
La diputada regional Pepa Carreño ha denunciado que lo que debía ser una oportunidad histórica se ha convertido en "un calvario para vecinos y comerciantes" debido a los retrasos acumulados y la “deficiente gestión del Ejecutivo central”. Desde octubre de 2021, Lorca no cuenta con servicio de cercanías, lo que obliga a los usuarios a usar transporte alternativo y afecta a la actividad económica local.
Lo que debería ser una oportunidad histórica para la ciudad se ha convertido en un calvario para vecinos y comerciantes"
Diputada del PP
Ayudas directas y asunción de sobrecostes
La iniciativa del PP plantea la creación de una línea de ayudas directas a fondo perdido para los negocios perjudicados, que serían gestionadas por el Ministerio de Transportes y se mantendrían hasta la finalización de las obras. Carreño también ha exigido que el Gobierno central asuma los gastos extraordinarios que afronta el Ayuntamiento en materias como limpieza, tráfico o reparación de infraestructuras.
El Ayuntamiento no puede seguir pagando en solitario las consecuencias de una obra que ejecuta el Estado"
Diputada del PP
La diputada ha remarcado que "el ayuntamiento no puede seguir pagando en solitario las consecuencias de una obra que ejecuta el Estado". Finalmente, la moción también reclama mayor transparencia al Ejecutivo central, solicitando un informe actualizado sobre el estado de las obras y un calendario “serio y vinculante” para ofrecer certidumbre a ciudadanos y empresas.
Este texto ha sido elaborado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.