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La Asamblea Regional pide al Gobierno de España ayudas para los comerciantes de Lorca afectados por las obras del AVE 

La propuesta del PP, que ha salido adelante en la comisión de industria, reclama un plan de ayudas directas a fondo perdido para los negocios afectados 

Bosque de grúas durante las obras de soterramiento del Ave en Lorca
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Antonio Montoro

Lorca - Publicado el

1 min lectura2:06 min escucha

El Grupo Parlamentario Popular de la Asamblea Regional de Murcia  ha defendido en la Comisión de Industria, Trabajo, Comercio y Turismo una moción, que ha salido adelante con la abstención del Partido Socialista y del Grupo Mixto, para reclamar  ayudas para los comercios y hosteleros de Lorca afectados por las obras del soterramiento del AVE

Un calvario para los comerciantes

La diputada regional Pepa Carreño ha denunciado que lo que debía ser una oportunidad histórica se ha convertido en "un calvario para vecinos y comerciantes" debido a los retrasos acumulados y la “deficiente gestión del Ejecutivo central”. Desde octubre de 2021, Lorca no cuenta con servicio de cercanías, lo que obliga a los usuarios a usar transporte alternativo y afecta a la actividad económica local.

Lo que debería ser una oportunidad histórica para la ciudad se ha convertido en un calvario para vecinos y comerciantes"

Pepa Carreño

Diputada del PP

Ayudas directas y asunción de sobrecostes

La iniciativa del PP plantea la creación de una línea de ayudas directas a fondo perdido para los negocios perjudicados, que serían gestionadas por el Ministerio de Transportes y se mantendrían hasta la finalización de las obras. Carreño también ha exigido que el Gobierno central asuma los gastos extraordinarios que afronta el Ayuntamiento en materias como limpieza, tráfico o reparación de infraestructuras.

El Ayuntamiento no puede seguir pagando en solitario las consecuencias de una obra que ejecuta el Estado"

Pepa Carreño

Diputada del PP 

La diputada ha remarcado que "el ayuntamiento no puede seguir pagando en solitario las consecuencias de una obra que ejecuta el Estado". Finalmente, la moción también reclama mayor transparencia al Ejecutivo central, solicitando un informe actualizado sobre el estado de las obras y un calendario “serio y vinculante” para ofrecer certidumbre a ciudadanos y empresas.

Este texto ha sido elaborado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.

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