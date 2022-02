La Asamblea condenará el asalto al Ayuntamiento de Lorca mediante una moción

El Pleno de la Asamblea Regional que se celebrará este miércoles condenara el asalto violento al Ayuntamiento de Lorca mediante una moción presentada por los cinco grupos parlamentarios de la Cámara, ante la imposibilidad de hacerlo mediante una declaración institucional que requiere del apoyo de todos los diputados por el rechazo del diputado de Vox que sigue la disciplina de partido, Pascual Salvador.

Así lo ha decidido este martes la Junta de Portavoces, que se ha reunido para ordenar la agenda parlamentaria de la próxima semana. El miércoles 16 tendrá lugar un pleno de impulso con 5 mociones, una de cada grupo, y el debate del convenio de colaboración entre Murcia y Andalucía en apoyo al lince ibérico.

El lunes se reunirá la Mesa de la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuesto para admitir las enmiendas a la ley de subvenciones a los ayuntamientos; el encuentro de la Junta de Portavoces tendrá lugar el martes, además de la reunión de la Comisión de Sanidad y Política Social para las comparecencias de CERMI y TP Cartagena.

La Comisión de Política Territorial debatirá cuatro mociones el próximo jueves y el viernes se atenderán, en la Comisión especial del Agua, las comparecencias de la consejera de Agricultura de Valencia, Mirella Moya, y del portavoz de Agricultura del PP en el Congreso, César Sánchez.

La oposición ha criticado a la mayoría de “PP, expulsados de Vox y tránsfugas de Ciudadanos” de “pasar el rodillo parlamentario para que se debata solo de lo que le interesa al presidente regional, Fernando López Miras”, en palabras del portavoz socialista, Francisco Lucas.

El diputado de Podemos Rafael Esteban ha lamentado que no se haya atendido a la solicitud de comparecencia de la consejera de Educación y Cultura, Mabel Campuzano, para que explique la disputa con sus compañeros de grupo y la situación de la Consejería que “está patas arriba”.

“Llevamos pidiendo su comparecencia desde septiembre”, ha recordado Esteban, para calificar de “burocracia al estilo gobierno de tránsfugas con nulo control al Ejecutivo” la situación en el Parlamento.

El portavoz parlamentario del PP, Joaquín Segado, ha respondido que se han ordenado “las comparecencias de muchos consejeros para hablar de asuntos de actualidad”, pero “algunos solo quieren polemizar con los consejeros y lo que” quieren “es que vengan aquí para dar su punto de vista”.

Por su parte, el portavoz de los expulsados de Cs, Francisco Álvarez, ha relatado que la Junta de Portavoces ha tenido conocimiento del rechazo de la Mesa al recurso interpuesto contra el Reglamento del Grupo Mixto por parte de los diputados de Ciudadanos.

El portavoz de los diputados expulsados y ahora readmitidos en Vox, pero que no siguen la disciplina de partido, Juan José Liarte, no ha comparecido en la rueda de prensa, en el contexto de disputa interna en la que se encuentra su grupo.