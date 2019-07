PP; "El “apaño” entre PSOE y C's en Lorca carecía de un programa político conjunto"

El concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Lorca, Juan Francisco Martínez, ha afirmado que el documento que PSOE y C's trataron de presentar ayer como un supuesto “acuerdo de gobierno” simplemente “no cuela”.

Martínez ha indicado que "Les hemos “pillado” a la primera de cambio. Se trata de un papel improvisado que se sacaron de la chistera a ver si engañaban a la gente, pero va a ser que no. PSOE y C's no tenían ningún acuerdo, en absoluto, y ayer nos trataron de “dar gato por liebre”, pero ha sido demasiado tarde."

Juan Francisco Martínez ha subrayado que “para que todos los lorquinos lo sepan: PSOE y C's no tenían ningún acuerdo programático detrás de su alianza, sino un reparto de sillones para mejorar la vida de un círculo determinado y escogido de personas. Ciudadanos Lorca no es la nueva política,es lo más viejo del socialismo. El Pleno de ayer confirmó que el concejal de Ciudadanos no es solamente un edil del equipo de gobierno, es un político de izquierda, alineado perfectamente con el estilo más tradicional y populista del socialismo, que se le ha “colado” a C's en su lista en Lorca, pero a quien solo le han hecho falto unos días para quitarse la careta y ofrecer su verdadero rostro. Nos hemos pasado mucho tiempo escuchando a Ciudadanos decir que son un partido liberal, pero aquí en Lorca lo que tienen es un infiltrado del PSOE explotando las siglas de su partido. Decían que venían a protagonizar el cambio, y lo que han hecho es darle el cambiazo a sus votantes."

El edil del PP en Lorca ha destacado que "en apenas un mes ha quedado claro para todos los lorquinos que C's en Lorca ha pasado de presentarse como “la garantía para que no gobierne ni el PSOE ni Podemos”, a ser la muletilla del socialismo. La dirección regional de ese partido tiene que reflexionar sobre las decisiones que viene tomando respecto a sus representantes a nivel local. En Lorca, como ha quedado en evidencia, han elegido mal, muy mal, de hecho deberían de abrir los ojos y asumir que el Sr Morales es un infiltrado del PSOE en Ciudadanos. Nosotros les advertimos de esta realidad ya desde hoy, y el que avisa no es traidor. Este Sr ha utilizado las siglas de Ciudadanos para provecho propio y de sus allegados, y su aportación más destacada es intentar contratar a una persona que le lleve Limusa, para no tener que trabajar. Mucho nos tememos que seguiremos asistiendo a situaciones de este perfil a lo largo de los próximos meses, y esperamos que desde la dirección regional de ese partido tomen nota."

Juan Francisco Martínez ha cerrado su intervención en la rueda de prensa indicando que "el contenido del mencionado papel es infumable. Lo llaman “Pacto de gobierno por la regeneración, contra la corrupción y por la transparencia”. Ya podían haber pensado algo más el título, porque degenera más que regenera, habla de corrupción cuando el episodio más vergonzoso lo sufrimos en Limusa, y encima hablan de transparencia cuando han tenido que improvisar un texto que no existía."