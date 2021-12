Antonio Sánchez elegido presidente de NNGG

La asociación juvenil del Partido Popular, Nuevas Generaciones, ha elegido esta mañana a su nuevo Comité Ejecutivo, que estará presidido por Antonio Sánchez Estévez, en el marco del Congreso que se ha desarrollado en el Fondo Cultural Espín.

Sánchez Estévez, de 22 años de edad, es graduado en Derecho por la Universidad de Murcia, y actualmente está estudiando el Máster en Abogacía en esta misma institución educativa. Es vocal de la Directiva del Consejo de la Juventud de Lorca.

En su intervención tras ser elegido ha reivindicado la necesidad de situar a los jóvenes en el centro de la acción política municipal: “los jóvenes lorquinos estamos perdiendo oportunidades y el protagonismo que merecemos desde la llegada del sanchismo a la alcaldía. Acumulamos 30 meses de parálisis, bloqueo y retroceso en materia de políticas juveniles y el actual gobierno local carece de un plan para este colectivo. La realidad es que no hacen nada para que Lorca sea una ciudad atractiva para los jóvenes y opten por quedarse en su municipio para desarrollar su carrera profesional”.

El nuevo presidente de NNGG ha manifestado que la política juvenil en Lorca está paralizada y “eso es lo que me ha impulsado a dar este paso”. He compartido esta inquietud con numerosos jóvenes que me dicen exactamente lo mismo. Nuevas Generaciones tiene desde hoy el reto de ayudar a Fulgencio Gil a seguir desarrollando en Lorca el proyecto que tiene para los jóvenes. Este paréntesis sanchista que sufre Lorca tiene que acabar cuanto antes y hemos de conseguir que los jóvenes vuelvan a estar en el centro de la acción municipal.

Tampoco existe nada que incentive a los jóvenes de pedanías a convertirse en emprendedores, a iniciarse en el camino profesional, por no hablar del apagón que se está sufriendo en ocio y alternativas culturales. La realidad es que el ayuntamiento, desde que llegó el sanchismo, se ha olvidado de los jóvenes y no nos tiene en cuenta.

El panorama social que se vive en Lorca es de un marcado retroceso, y a los lorquinos nos duele lo que está pasando, pero para afrontar con garantías de éxito la resolución de un problema de esta envergadura, es indispensable reconocer la verdad.

Por eso este es el momento de apostar por los jóvenes lorquinos desde el asociacionismo, que siempre ha sido un ejemplo a seguir, conformando un modelo que ha sido imitado por otros municipios, pero cuya posibilidades de desarrollo están totalmente cercenadas por la desidia del actual gobierno local. Es más necesario que nunca que Fulgencio Gil vuelva a ser alcalde, cuanto antes mejor, porque a los jóvenes nos va siempre mejor contando al frente del Ayuntamiento con personas con su demostrado compromiso y categoría política.

Antonio Sánchez ha estado acompañado por el presidente del Partido Popular de Lorca, Fulgencio Gil, la secretaria general Rosa María Medina, la diputada regional María del Carmen Ruiz, el presidente de NNGG de la Región de Murcia, Antonio Landáburu, y el consejero de Economía, Hacienda y Administración Digital, Luís Alberto Marín, junto a representantes del Consejo de la Juventud de Lorca, asociaciones juveniles, miembros de NNGG de varios municipios de la Región, y concejales del Partido Popular de Lorca, entre otros participantes.