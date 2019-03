Antonio Meca no será candidato a la alcaldía por Ciudadanos

La coordinadora regional del partido Ciudadanos ha comunicado este fin de semana a su único concejal en Lorca, Antonio Meca, que no será candidato a la alcaldía.

Meca lo ha confirmado hoy, aunque ha rehusado hacer valoraciones sobre esa decisión hasta el próximo miércoles ,cuando tiene previsto ofrecer una rueda de prensa para dar a conocer su versión de los hechos.

“Yo he dicho públicamente que quería encabezar la lista, pero las decisiones no las tomo yo”, ha afirmado Meca, que ha recordado que en el caso de Lorca el partido no ha celebrado elecciones primarias porque no era obligatorio según los estatutos.

El concejal fue cabeza de lista en 2015 y coordinador del partido desde su fundación en Lorca hasta 2016, cuando la formación de Albert Rivera quedó en manos de una gestora.

Desde 2017 es coordinadora local Irene Ruiz.