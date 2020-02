Antonio Meca lleva al juzgado a Fulgencio Gil por presuntas irregularidades en contratos de feria

El ex concejal de Ciudadanos Antonio Meca llevará al juzgado al ex alcalde de Lorca y actual edil del PP Fulgencio Gil, al que acusa de los delitos de prevaricación, fraude y malversación de caudales públicos por la supuesta contratación irregular de los conciertos de la feria de septiembre de los años 2017 y 2018.

El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 4 de Lorca ha citado a declarar a las partes, el próximo mes de junio y en el caso del ex alcalde su comparecencia tendrá lugar el día 4 de ese mes junto a la del interventor del ayuntamiento y la de un empresario promotor de conciertos musicales que también ha sido citado.

En la denuncia que Meca interpuso ante el juzgado en diciembre de 2018, afirma que el consitorio adjudicó los contratos de los conciertos de esas ferias al mismo empresario fraccionándolos en diversas empresas de las que éste era el administrador.

Fulgencio Gil ha indicado a COPE que ·"la acusación de irregularidades fue rechazada en su día por la fiscalía, que no apreció indicios de delito en la denuncia de Meca, después de que el entonces alcalde le trasladara todos los expedientes administrativos.

El ex alcalde aportará al juzgado todos los expedientes administrativos de los contratos de las dos ediciones de feria y solicitará el archivo de las diligencias abiertas, porque esos expedientes "están absolutamente impecables".

Gil ha indicado que "la contratación de artistas se llevó a cabo siguiendo la misma modalidad que se usa en el Ayuntamiento de Lorca desde hace 40 años y que es la que marca la ley". Fulgencio Gil, está convencido del archivo de la denuncia.