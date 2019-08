Antonia Pérez "haremos todo lo posible para evitar el cierre de San José de Calasanz"

La concejala de Educación e Igualdad del Ayuntamiento de Lorca, Antonia Pérez, ha informado que desde el Consistorio lorquino se van a "llevar a cabo todas las gestiones que sean necesarias para evitar el cierre de San José de Calasanz".



Pérez Segura ha afirmado que "nos parece demagógico que desde el Partido Popular se acuerden ahora de exigir que no se cierre San José de Calasanz, cuando no han hecho nada por evitarlo" y ha recordado que "no es una novedad que las hijas de la Caridad, tengan prevista su salida de Lorca el próximo 1 de septiembre, esto es algo que ya conocía el anterior equipo de Gobierno".



La edil ha señalado que "estamos pendientes de sendas reuniones con responsables, tanto de la Consejería de Educación como de Familia, ya que recordamos hace muy pocas semanas se conformaba el nuevo ejecutivo, para abordar este tema con el fin de que los diferentes programas de atención social a menores con riesgo de exclusión social puedan seguir funcionando".