Ángel Meca "las obras de Calle Selgas ni aborda los problemas de acceso ni cambia las tuberías de fibrocemento

El concejal del Partido Popular, Ángel Meca, ha calificado de “chapuza”, las obras que se están ejecutando por parte del actual gobierno local en la calle Selgas, "una pérdida de tiempo y dinero que en absoluto responde a lo que esta calle necesita"

Meca ha destacado que "el planteamiento de la obra deja mucho que desear: retiran el adoquín existente, lo guardarán en una nave, asfaltarán la calle sin renovar ni un solo metro de las redes de suministro o abastecimiento de agua, que son de un material viejo y desfasado como es el fibrocemento, y dentro de unos años, según dicen, acometerán el arreglo real de la calle. Una operación de cosmética que no hay por donde cogerla. La calle Selgas necesita intervenir en su subsuelo para modernizar sus redes de suministro, las canalizaciones de servicios que existen, porque se está condenando a esta zona a seguir sufriendo los problemas que se derivan de unas canalizaciones viejas y deterioradas, además de seguir sin dotar a la calle de la red de evacuación de agua de lluvia. La calle Selgas no necesita una sesión precipitada de maquillaje, ese no es el problema."

El edil popular ha subrayado que ·"van a abrir una zanja para reabrirla dentro de un tiempo, una huida hacia delante que condena otra vez al ostracismo al casco histórico de nuestra ciudad. Para hacer lo que están haciendo, hubiera sido mejor que se estuvieran quietos, como es su especialidad, y hubieran dedicado el dinero a otra cosa. No van a renovar ningún tipo de redes para modernizar los servicios de abastecimiento, saneamiento, comunicaciones, o de incorporación de red separativa para la canalización de pluviales que conectara con el colector que, gracias al trabajo desarrollado por parte del Partido Popular, conseguimos implementar en la Plaza de España, para evacuar el agua de lluvia.

Ángel Meca ha indicado "que lo que se está haciendo en esta calle no es, ni mucho menos, un arreglo, es una chapuza que no responde a lo que se necesita. Volvemos a las obras que históricamente han caracterizado al PSOE en nuestro municipio; intervenciones superficiales, de cosmética, que provocan más problemas de los que solucionan. La renovación integral de esta calle se tenía que haber desarrollado de forma paralela a la construcción del Palacio de Justicia, tal y como estaba planificado desde el ayuntamiento. Sin embargo, el empeño del PSOE en cargarse esta inversión que tanto necesitamos en materia de justicia, está perjudicando gravemente la mejora del casco histórico. Lo último que sabemos al respecto es que el gobierno de Pedro Sánchez sigue sin resolver el contrato con la empresa adjudicataria de los trabajos. A estas alturas, sinceramente, nuestra consideración al respecto es que la situación, lejos de mejorar, está empeorando."