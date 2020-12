Ángel Meca (PP) "el alcalde “pasa” de consultar a los vecinos afectados por las obras de Jerónimo Santa Fé"

El Partido Popular ha denunciado esta mañana que, Diego José Mateos, alcalde de Lorca, "ha escondido a los vecinos de Jerónimo Santa Fé el proyecto de las obras que se van a ejecutar en esta importante arteria lorquina gracias a la financiación del Partido Popular, a través del gobierno regional. De hecho, es la primera vez que se va a ejecutar un proyecto de este tipo y se excluye a los vecinos afectados de cualquier tipo de consulta, reunión u opinión. Así hace las cosas el Sr. Mateos, imponiendo su criterio a espaldas de los ciudadanos y suprimiendo cualquier tipo de participación vecinal." Así lo ha destacado Ángel Meca, concejal de la formación de derechas, que ha subrayado "llega muy tarde con estas obras, tal es así que las ha situado ya fuera del plazo legal establecido en las condiciones para pagarlas, que se cumple en un año. La realidad es que, tal y como reconoció por escrito el Sr. Mateos a algunas comunidades de propietarios de esta calle, el plazo de ejecución no es de 10 meses, sino de 12, y los trabajos no van a comenzar al menos hasta el mes de abril, por lo que las fechas no cuadran y los datos no engañan. Lo peor del caso es que el Sr. Mateos tiene el dinero de esta obra en el ayuntamiento desde hace más de un año, y ha “sesteado” hasta que se ha quedado sin plazo para ejecutarlas."

Meca, por último ha denunciado que "el proyecto de renovación integral de la calle Jerónimo Santa Fé excluye la práctica totalidad de las calles adyacentes, como es el caso de las calles Puerto Lumbreras, Fray Diego de Cádiz, Robles Vives, Ortiz de la Jara, Párroco Antonio Llamas, Hernando de Burgos, Juan XXIII y Avenida de Portugal."