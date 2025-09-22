COPE
Lorca - Águilas
Alerta naranja en las comarcas de Lorca y Cartagena por fuertes lluvias

Entre las 22 horas del lunes y las 8 de la mañana del martes. El resto de la Región permanece en nivel amarillo por riesgo de precipitaciones acumuladas de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora

Alerta naranja en las comarcas de lorca y Cartagena y amarilla en el resto

aemet

Antonio Montoro

Lorca - Publicado el

La Agencia Estatal de Meteorología ha actualizado sus alertas por lluvias y ha establecido una de nivel naranja para las comarcas del Guadalentín, Lorca y Águilas  y el Campo de Cartagena y Mazarrón, que estará activa entre las 22 horas del lunes y las ocho de la mañana del martes 23 de septiembre. 

En esas zonas se esperan, sobre todo en el área litoral, lluvias muy intensas con acumulados de hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora. 

Se ha decretado alerta amarilla en el resto de la Región durante el mismo período con posibilidad de lluvias que dejen valores acumulados de 20 litros por metro cuadrado en una hora

El Ayuntamiento de Lorca ha activado el Plan INUNLOR de riesgo de inundaciones en su fase de preemergencia

 

El consistorio  solicita extremar la precaución, evitando situaciones de riesgo, manteniendo la calma y atendiendo en todo momento las indicaciones de Policía Local y 112.  

