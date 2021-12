La alcaldesa de Águilas y secretaria general de los socialistas aguileños, Mari Carmen Moreno, ha solicitado al presidente regional, Fernando López Miras, que convoque con carácter de urgencia a los alcaldes y alcaldesas de la Región para coordinar acciones ante el preocupante incremento de casos COVID en la localidad. “Es necesario que en esta sexta ola que estamos atravesando y que está siendo tan alarmante en nuestra Región trabajemos de forma coordinada”- ha manifestado Moreno. La alcaldesa socialista ha advertido que ahora, más que nunca, es vital contar con todos los recursos sanitarios necesarios para hacer frente a esta situación. En este sentido, ha señalado que “aún seguimos esperando la autorización para poner en marcha de nuevo el punto CECOVID en nuestra localidad. Contamos con los voluntarios de Protección civil que ya fueron formados para atenderlo y estamos convencidos, porque así nos lo han hecho saber los sanitarios, que sería de gran ayuda para llevar a cabo un rastreo de contactos más rápido y efectivo en Águilas”. Del mismo modo, ha reiterado la petición de instalar en Águilas, como ya se está haciendo en Lorca, Murcia y Cartagena, un punto móvil de vacunaciones y test de antígenos. Sería muy conveniente que los aguileños y aguileñas también tuviesen acceso a él. Es evidente, y los demuestra el hecho de que en otros municipios de la Región se esté prestando este servicio, que hay vacunas y test para poder hacerlo por lo que no puede ser esta una excusa para no ponerlo en marcha también en Águilas”. En la misma línea, la primera edil ha explicado que el Gobierno regional todavía no ha explicado donde están los más de 500 millones de euros que el ejecutivo central ha transferido a la Comunidad para reforzar la sanidad pública, tan necesitada de inversiones en nuestra Región y, más aún, en el Área III a la que pertenece nuestro municipio. “Hay carencia de personal, los sanitarios están desbordados y la capacidad de nuestro Hospital de referencia es claramente insuficiente”, ha concluido la alcaldesa.