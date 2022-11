El alcalde pide a la CARM que “reconsidere el nuevo sistema de valoración de Atención Temprana"

El alcalde de Lorca, Diego José Mateos, ha participado, esta mañana, junto a la concejala de Servicios Sociales, María Dolores Chumillas, en la concentración convocada, en Murcia, en defensa del servicio de Atención Temprana.

El alcalde de Lorca ha señalado que “cuando se aprobó la nueva ley regional en la Asamblea Regional, el pasado mes de diciembre, ya se advirtió, por parte de las familias, de los profesionales y las asociaciones, que esta nueva normativa iba a suponer una estocada al sistema que conocemos de Atención Temprana”.

Diego José Mateos ha recordado que “este sistema funcionaba muy bien y que con esta nueva ley se ponen trabas y se burocratiza, así como retrasar la primera atención. Además de ser un sistema por el que los distintos Ayuntamientos estábamos apostando para prestar este servicio a las familias que lo que necesitan es esa inmediatez para que sus niños y niñas, cuando tienen algún tipo de patología o dificultad puedan ser atendidos y que han sido diagnosticados por los Servicios Sociales o Pediatría, pudieran ser atendidos a la mayor brevedad posible”.

Mateos Molina ha indicado que “ahora con este nuevo procedimiento se está tardando, aproximadamente dos meses, para que se valore y se pongan en manos de los especialistas, ya sean de pedagogía, fisioterapia, pediatría, de la especialidad que sea para sus tratamientos”.

El Primer edil ha añadido que “además estamos detectando que esas familias están viniendo con una sobrevaloración, ya que desde la CARM se les está valorando con unas necesidades por encima de las que se estiman por los centros de Atención Temprana municipales” y ha explicado que “eso supone que con los mismos recursos tengamos que elegir, desde los Ayuntamientos, a quién se les da el tratamiento y a quién no, cuando con el sistema anterior se trataba a todos y cada uno de los niños y niñas con algún tipo de necesidad”.

El alcalde ha lamentado que “lo que se hace, de esta forma, es dar pasos para atrás, involucionar, volver atrás, a un sistema de lista de espera” y ha pedido que “se reconsidere esta decisión y que se haga un nuevo planteamiento por parte del Gobierno Regional y que se consensue con los profesionales, con las asociaciones de padres y madres, y que se vuelva a un sistema en el que no haya que discriminar a unos niños por otros en función de la valoración, sino que demos capacidad asistencial a todos ellos”.

Diego José Mateos ha apuntado que “ya no se trata solo de una cuestión de dinero, se trata de una cuestión de organización, ya que nosotros si hay una lista de espera y vienen niños y niñas a cualquier centro municipal, nosotros, las Administraciones Públicas, no tenemos la capacidad para contratar profesionales de un día para otro, ya que es necesario hacer un procedimiento de preparación de oposiciones y se van meses y no tenemos esa flexibilidad”.

En definitiva, el alcalde ha pedido que “se reconsidere el actual sistema, que va a ir en perjuicio de los usuarios de la Atención Temprana, un servicio al que no acudían por gusto, y que se vuelva al anterior, mediante el cual se estaba prestando un servicio de calidad, no porque lo digamos nosotros, sino que los decían los padres y las madres de los niños y niñas usuarios de los centros municipales”.