El alcalde de Lorca pide “cordura” para aprobar los presupuestos

El alcalde de Lorca, Diego José Mateos, ha pedido esta mañana a los grupos políticos con representación municipal que recapaciten para que el próximo lunes se apruebe un presupuesto municipal pensado por y para los lorquinos y lorquinas.

Mateos ha explicado que “el próximo lunes celebraremos la sesión extraordinaria de uno de los plenos más importantes del año, estamos hablando de un pleno para la aprobación del proyecto de Presupuesto Municipal a aplicar durante esta anualidad, 2020”.

El Primer Edil ha manifestado que “los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento tienen un fin de semana para recapacitar, para entender que estamos ante el mejor presupuesto municipal de los últimos años, un presupuesto realista, social y en el prima la voz de nuestros vecinos y vecinas así como la igualdad entre habitantes del casco urbano y las pedanías, las grandes olvidadas de la política popular”.

“Que actúen con responsabilidad, pensando en los ciudadanos y ciudadanas de Lorca y no atendiendo a intereses partidistas para aprobar el presupuesto municipal. Son los primeros presupuestos en muchos años en los que no hay mayoría absoluta y, por lo tanto, han sido unos presupuestos trabajados y en los que se ha hablado con todos los miembros de la Corporación para consensuar y se han recogido propuestas que nos han parecido razonables del resto de grupos políticos por lo tanto si no se aprobaran se pondría en peligro inversiones y proyectos que están previstos, beneficiosos para todos e incluso de obligado cumplimiento y que no se podrían llevar a cabo porque no tendrían las partidas adecuadas como el Convenio Colectivo de todos los trabajadores municipales o la consolidación de los empleos debido a la alta tasa de precariedad laboral en el Ayuntamiento de Lorca con una elevada tasa de interinos”.

“Hablamos de un presupuesto en el que prima la labor de aquellos colectivos que aportan al municipio y a los lorquinos servicios de marcado carácter social como los comedores escolares para familias desfavorecidas en Navidad y Verano. La rehabilitación de la cárcel, el Plan sombra en los centro escolares, un millón de euros para inversiones en pedanías. Un presupuesto en el que hemos contemplado 50 nuevos puestos de trabajo, la creación del cuartel de Policía en el barrio de San Cristóbal o la puesta en marcha de las primeras Juntas Vecinales de la historia de Lorca así como los Presupuestos Participativos”, indicaba el alcalde.

“El adecentamiento de la Unidad 23, también en San Cristóbal, que además de estar prevista en el presupuesto municipal será una de las primeras temáticas que los vecinos elegirán gracias a la implantación de los Presupuestos Participativos”.

Mateos Molina ha pedido “cordura para poner en marcha un presupuesto realista, que no incorpora partidas engordadas para poder aumentar el gasto y cuadrar el presupuesto, algo a lo que estaba acostumbrado el anterior Equipo de Gobierno y lo que nos obliga a iniciar este presupuesto con un superávit cercano al millón de euros por culpa del afán electoralista y sin límites de un Partido Popular que ha dejado multitud de facturas sin pagar”.

Diego José Mateos ha asegurado que “nos parece una temeridad porque es una decisión que condenaría a todos los lorquinos y lorquinas a repetir unos presupuestos del PP, presupuestos que ni compartimos ni entendemos y que son de un Equipo de Gobierno anterior muy deficiente, sobre todo en los proyectos de carácter social y en barrios y pedanías”.

“Es el momento de estar a la altura de las circunstancias, de estar a la altura de lo que los lorquinos quieren de sus representantes municipales, que nos pongamos de acuerdo en las cuestiones municipales esenciales. Queremos esa confianza para demostrar que ponemos en marcha nuestros proyectos y nuestra forma de ver Lorca”, finalizaba el alcalde.