El alcalde de Lorca pide “no se castigue al Valle del Guadalentín"

El alcalde de Lorca, Diego José Mateos, ha mostrado su desacuerdo ante la decisión ministerial de no llevar a cabo un trasvase de agua para regadío por culpa de las malas prácticas desarrolladas en el Mar Menor.

Mateos ha anunciado que “desde el Ayuntamiento de Lorca queremos mostrar nuestro más profundo desacuerdo con la justificación que el Ministerio de Medio Ambiente ha dado para no aprobar el trasvase de agua para regadío en este mes de diciembre”.

El Primer Edil aseguraba no entender “la relación de la situación del Mar Menor con la del resto de zonas que son regadas por el trasvase Tajo-Segura” y ha pedido que “no se castigue al Valle del Guadalentín y a la Vega Media por los malos usos y las malas prácticas que ha habido durante años en el Mar Menor”.

Mateos Molina ha informado de “esta mañana, he pedido formalmente una reunión con el Secretario de Estado de Medio Ambiente para mostrarle este desacuerdo y para pedirle que en lo sucesivo no se pueda justificar el no envío de agua para regadío con las actuaciones del Mar Menor”.

El alcalde de Lorca ha reiterado “nuestro más profundo desacuerdo y se lo haremos llegar a través de esa reunión formal que, como digo, hemos solicitado al Ministerio de Medio Ambiente, al Secretario de Estado para que en un futuro no se vuelva a repetir, es decir, que se distinga entre los usos del Mar Menor y el resto de la Región de Murcia, especialmente el Valle del Guadalentín”.

“Se ha ido trasvasando agua todos estos meses pero no queremos pensar que en el futuro por esta justificación deje de llegar esta agua tan necesaria para el Valle del Guadalentín. Ha habido otras épocas en las que hemos acumulado hasta nueve meses sin desembalse, pero debido a otras cuestiones y en esta no vamos a compartir ni nos vamos a quedar con los brazos cruzados ante una decisión de índole”, indicaba el Primer Edil.

Diego José Mateos ha finalizado destacando que “el trasvase Tajo Segura es una cuestión trasversal, todos estamos de acuerdo en Lorca y en el Valle del Guadalentín para su defensa y los malos usos del Mar Menor no pueden ser la excusa para esta decisión”.