El alcalde de Lorca anima a todos los ciudadanos mayores de 12 años a vacunarse

El alcalde de Lorca Diego José Mateos, junto al concejal de Sanidad, José Ángel Ponce, han hecho un llamamiento a la asistencia a las próximas dos jornadas de vacunación masiva que tendrán lugar en el municipio los próximos días martes y miércoles, 24 y 25 de agosto, en horario de 9 a 14 horas.

Mateos ha indicado que “desde el Ayuntamiento de Lorca hacemos un nuevo llamamiento a la población para que siga asistiendo de forma masiva a las jornadas de vacunación que se desarrollan en el Complejo Deportivo Felipe VI. En concreto, desde el Servicio Murciano de Salud nos hacen llegar la necesidad de insistir en la convocatoria que tendrá lugar mañana, martes 24 de agosto, con una previsión de inocular 3.000 dosis de la vacuna frente al COVID-19”.

“Aunque la recomendación, para evitar aglomeraciones, es que se obtenga cita previa a través de la página web del Servicio Murciano de Salud o vía telefónica, durante la jornada de mañana también se podrá acudir a vacunarse sin necesidad de cita previa”.

El Primer edil ha explicado que “una jornada la de mañana que tenemos que intentar que obtenga la mayor respuesta posible para seguir agilizando la inmunización de todos y cada uno de nuestros vecinos y vecinas para frenar cuanto antes la pandemia sanitaria ocasionada por el COVID-19 ya que se está demostrando que la vacunación es la única solución posible y real para poner fin esta crisis sanitaria”.

“Todavía hay gente que pese a entrar dentro del rango de edades de vacunación ya inoculadas, por diversos motivos, aún no ha podido vacunarse y, por eso, insistir en que a la jornada de mañana se puede acudir incluso sin cita previa”.

Mateos Molina ha detallado que “mañana es una gran oportunidad para cumplir con lo que creo firmemente que es una obligación moral de todos y todas y es la asistencia a una nueva jornada de vacunación con la que no solo nos protegemos a nosotros mismos sino, también, a nuestros seres queridos, porque no vacunarse supone poner en riesgo no solo la salud individual de cada uno sino la de nuestros familiares y amigos, la salud colectiva y la salud de todo el entramado social y económico de nuestro municipio”.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

“Por todo ello, desde el Ayuntamiento de Lorca hacemos ese llamamiento para acudir mañana a la jornada de vacunación, previa cita si es posible, pero si no también sin necesidad de cita previa, que tendrá lugar en el Complejo Deportivo Felipe VI, de 9 a 14 horas”.

El alcalde de Lorca ha especificado que “además, recordar a todas aquellas personas que hayan pasado el COVID que las recomendaciones para estos casos han cambiado y que mientras que, hasta hace poco, era necesario que hubiera pasado 6 meses desde el diagnóstico del contagio ahora este tiempo se reduce hasta las 4 semanas, con lo cual todas aquellas personas que hace un mes o más que hayan pasado el COVID tiene la posibilidad también de acudir mañana a vacunarse con el fin de comenzar con la correspondiente pauta de inmunización”.

Mateos ha informado de que “también, que el miércoles hay prevista otra jornada de vacunación masiva en el Complejo Deportivo Felipe VI, de 9 a 14 horas. En este caso, con cita previa, en la que se inocularán 2.500 vacunas en segunda dosis de Pfizer y que fueron vacunados el pasado 4 de agosto”.

“En apenas dos días, se va tener capacidad para seguir con el proceso de inmunización de 5.500 personas, iniciando el proceso de inmunización de 3.000 personas y concluyendo este proceso en 2.500 personas. Mientras, desde el Ayuntamiento de Lorca seguimos poniendo a disposición toda nuestra colaboración, con el personal de las concejalías de Sanidad, Emergencias y Protección Civil, Seguridad Ciudadana y Deportes para facilitar en todo momento el desarrollo de la jornada de vacunación”.

Diego José Mateos ha agradecido “el esfuerzo que se está realizando por parte de las autoridades sanitarias y, una vez más, mostrar el apoyo y toda la colaboración por parte del Ayuntamiento de Lorca con todos los medios materiales y humanos disponibles y, por supuesto, también seguir ayudando en esta campaña de difusión para que llegue a cada rincón de nuestro municipio, al casco urbano, a nuestros barrios y a nuestras pedanías”.