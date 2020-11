PP "El alcalde destruye la participación ciudadana"

La edil del PP, Mari Huertas García, ha denunciado públicamente esta mañana "que el actual alcalde ha desterrado la participación ciudadana en la totalidad de actuaciones municipales; no se ha realizado ninguna reunión del Consejo Social de la Ciudad, tampoco de su Diputación Permanente, y también ha eliminado todas las reuniones informativas que se venían realizando para informar a los vecinos de las obras de mejora en sus barrios y recoger sus sugerencias para que fueran incluidas en los proyectos definitivos. El retroceso que está sufriendo la ciudadanía en este sentido es más que evidente, y así no podemos seguir. El Sr Mateos ha borrado cualquier posibilidad de participación ciudadana, de tal forma que hoy Lorca sufre un grave y preocupante retroceso en tal sentido. A día de hoy, los ciudadanos no disponen de ningún mecanismo de participación directa en la gestión municipal, se les ha quitado la oportunidad de decidir qué se hace con sus impuestos. ¿Por qué se ha cargado el Sr Mateos las reuniones que el ayuntamiento sí hacía con los vecinos de las zonas que iban a ser objeto de obras para que tuvieran la oportunidad de realizar sus aportaciones? Los vecinos merecen exponer sus ideas al respecto, pero al Sr Mateos la participación ciudadana no le gusta."

García ha destacado que "mención especial merece el incumplimiento de la medida que el Sr Mateos anunció como su gran promesa electoral, y que a la hora de la verdad se ha convertido en una gran mentira, como es la constitución y puesta en marcha de las Juntas Vecinales. El actual alcalde afirmó en repetidas ocasiones que activaría estas entidades de representación ciudadana e incluso le puso fecha, indicando literalmente que “mi gobierno pondrá en funcionamiento las Juntas Vecinales y de Distrito en barrios y pedanías de Lorca el 1 de enero de 2020” (13/05/2019 y los repite el 24 de septiembre)."