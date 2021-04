Águilas también vacunará este viernes a personas nacidas en 1947

Mañana viernes, 16 de abril, de 9:30h a 14:00h, en el Pabellón Diego Calvo Valera, se procederá a la vacunación de las personas nacidas entre los años 1942 y 1947, teniendo previsto vacunar aproximadamente a 1.400 personas con la vacuna Pfizer.

Se ha diseñado también un protocolo de vacunación en el aparcamiento situado junto al Pabellón para que las personas con movilidad reducida puedan ser vacunadas en sus vehículos. Por este motivo, las personas que no necesiten ser vacunadas en el coche deberán estacionar su vehículo en el aparcamiento del Campo de Fútbol Hermanos Buitrago, contiguo al otro, y acceder a pie en el Pabellón Diego Calvo Valera.

Desde Salud Pública piden que se respeten las citas y que las personas nacidas en esos años que no reciban el SMS citándolos, acudan el viernes con su DNI para comprobar que entran en esa franja de edad y tener acceso a la vacunación.

Si no pertenece a ese grupo de edad, no acuda aunque reciba citación, ya que no será vacunado. Si recibe mensaje, compruebe si su número está asociado a otra persona de su familia que sí ha nacido en esos años. Para cualquier duda, llame a su Centro de Salud.