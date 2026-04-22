Águilas pone coto a los patinetes eléctricos con multas de hasta 1.000 euros

El Ayuntamiento de Águilas, en colaboración con la Policía Local, ha presentado una campaña informativa para reforzar la normativa de uso de los Vehículos de Movilidad Personal (VMP), conocidos popularmente como patinetes eléctricos. La iniciativa surge ante el incumplimiento sistemático de la ordenanza municipal vigente, con el objetivo de preservar la seguridad vial de todos los ciudadanos.

Una ordenanza vigente desde 2024

La ordenanza municipal que regula el uso de los patinetes se aprobó en septiembre de 2024 y entró en vigor en diciembre de ese mismo año. Según el concejal de Movilidad, José Manuel Gálvez, el objetivo era fomentar una movilidad sostenible y, al mismo tiempo, "dar seguridad a los usuarios de los patinetes y a los demás usuarios, sobre todo, peatones". Sin embargo, se ha observado un incumplimiento generalizado de la norma.

La normativa prohíbe expresamente la circulación de estos vehículos por aceras, plazas y zonas de prioridad peatonal. Además, establece una velocidad máxima de 25 km/h y prohíbe el uso de auriculares o el teléfono móvil mientras se conduce. Tampoco está permitido que dos personas viajen en un mismo patinete ni el transporte de animales.

Sanciones de hasta 1.000 euros

Las infracciones conllevan sanciones económicas importantes. Transportar a una segunda persona se multa con 100 euros, mientras que las multas por conducir bajo los efectos de las drogas pueden oscilar entre los 500 y los 1.000 euros. No disponer del seguro de responsabilidad civil obligatorio también acarrea multas elevadas, que pueden ir desde los 250 hasta los 800 euros.

La responsabilidad recae en los padres o los tutores" JOSÉ MANUEL GÁLVEZ Concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Águilas

Un aspecto clave de la campaña es la concienciación de los usuarios menores de edad, que pueden conducir un patinete a partir de los 15 años. El comisario principal, José Luis Sánchez, ha recordado que en caso de infracción o accidente, "la responsabilidad recae en los padres o los tutores". Esta medida busca implicar a las familias en el uso responsable de los VMP.

El casco, una recomendación clave

Aunque la ordenanza municipal contempla el uso obligatorio del casco, la Policía Local ha aclarado que, de momento, no se está sancionando su ausencia. Esto se debe a una "pequeña disfunción" con la ley de la DGT, que aún no lo recoge como obligatorio. Pese a ello, su uso es "muy recomendable", ya que casi el 68% de los accidentes con VMP terminan con víctimas lesionadas de gravedad.

El 68% de los accidentes con VMP terminan con una víctima lesionada" JOSÉ LUIS SÁNCHEZ Comisario

Finalmente, se ha informado de que a partir de enero de 2027 será obligatoria una certificación técnica para todos los patinetes. Aquellos vehículos que no la posean o que superen la velocidad permitida, podrán ser inmovilizados y retirados de la circulación. La campaña informativa se extenderá a centros educativos e institutos con charlas para los más jóvenes.