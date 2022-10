Águilas y Lorca comienzan los trabajos para la construcción de una Film Office en la comarca

Los ayuntamientos de Águilas y Lorca, representados por los ediles Ginés Desiderio Navarro y Nines Mazuecos, respectivamente, se han reunido para comenzar a constituir una Film Office en la Comarca del Guadalentín que facilite promocionar ambos municipios como localización de cualesquiera proyectos audiovisuales locales, nacionales o internacionales, con la finalidad inmediata de generar actividad industrial local, y paralelamente promover un nuevo nicho de actividad turística, convirtiendo el territorio de ambas localidades en un escenario de rodaje.

Para ello el primer paso será contar con un ecosistema productivo profesional de base amplia, que incluya no solo localizaciones variadas, accesibles y asequibles, sino también profesionales y empresas capaces de prestar todos los servicios locales que una producción audiovisual requiere (transporte, logística, extras, catering, alojamiento, etc.).

Se contará con la experiencia de haber sido recientemente sede de rodajes como “Adú”, “The promise”, “Ride upon the storm”, “A todo tren 2”, “Palomares. Días de sol y plutonio”, “Malena es un nombre de tango”, “La carta esférica”, “El furgón”, etc., y que se unen a otras más antiguas, como “El beso de Judas”, “La isla del tesoro”,

“Marcha o muere”, “Tierra brutal”, etc., así como en numerosos spots publicitarios. Rodajes en los que diversas empresas y profesionales de la zona trabajaron en muchos de los aspectos relacionados con las producciones.