Águilas dice NO a vacunarse en Lorca

Miles de ciudadanos, que están siendo llamados para vacunarse en Lorca, desde ayer y durante la mañana de hoy, han dicho “no” a vacunarse fuera de Águilas. Por ese motivo, la alcaldesa, Mari Carmen Moreno, insiste en que restituyan el Punto de Vacunación Masiva lo antes posible. “Como no puede ser de otro modo, estoy del lado de los ciudadanos y ciudadanas aguileños que han manifestado de múltiples maneras su disconformidad con la decisión de que cesaran las vacunaciones masivas en Águilas. A través de iniciativas ciudadanas, ajenas al ayuntamiento, y a cualquier signo político, la gente ha empezado a recoger firmas. En redes sociales el clamor en contra es manifiesto. Y la gran mayoría de las personas a las que están llamando para citar en Lorca están diciendo que no. Espero que, si no me escuchan a mí, escuchen al pueblo y recapaciten”.

La alcaldesa también ha expresado su esperanza en que el gerente del Servicio Murciano de Salud, Francisco José Ponce, cumpla con la palabra que le ha dado esta misma mañana en conversación telefónica, al decirle que las personas que no se vacunen en Lorca serán vacunadas en Águilas. “Se ha comprometido conmigo a que, en el menor tiempo posible, desde el Servicio Murciano de Salud van a organizar un punto de vacunación en Águilas. Quiero trasladar a la población de Águilas lo que me ha dicho, que quien no quiera vacunarse en Lorca tendrá que esperarse a que se organice ese punto de vacunación masiva en Águilas”.