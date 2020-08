Águilas confirma 7 casos activos de COVID19

La alcaldesa de Águilas, Mari Carmen Moreno, ha comparecido esta mañana ante los medios de comunicación para informar de la situación epidemiológica en la localidad. Moreno ha comenzado su intervención señalando que “a día de hoy los datos de los que disponemos nos hablan de siete casos activos, aunque- ha señalado- dicha cifra no ha sido recogida en los informes que Salud Pública envía a los Ayuntamientos dos veces a la semana”. En este sentido, la primera edil ha hecho un llamamiento a la institución regional a la que ha solicitado “celeridad, rapidez y máxima transparencia a la hora de trasladar los informes a los municipios, en este caso al de Águilas”.

Moreno ha puntualizado que los siete casos activos tienen su foco, principalmente, en tres empresas o centros de trabajo de la localidad pero que ninguno de ellos se ha considerado como brote por la Dirección de Salud Pública. La alcaldesa ha explicado que “desde el minuto uno de conocer esta noticia he estado en contacto con todos estos centros de trabajo y todos han actuado de acuerdo al protocolo de Salud Pública, aislando de forma inmediata a los contactos directos de los positivos a la espera de pruebas PCR y hasta ahora, en el caso de la Residencia de Ferroviarios, las pruebas realizadas, y ya van más de cincuenta, han resultado negativas”. Sobre este asunto, Moreno ha pedido a la ciudadanía respeto hacia los afectados recordando que “estamos hablando de una enfermedad que puede afectar a cualquiera”.

La primera edil ha anunciado también que para una mayor coordinación y manejo de datos se va a crear un Comité Científico Técnico formado por las coordinadoras de los Centros de Salud, la coordinadora del SUAP, la gerencia del Área III de Salud, la edil de Sanidad y la propia alcaldesa.

Para finalizar ha querido responder a todas las voces que en los últimos meses han acusado al Ayuntamiento de ocultación de datos respecto a los positivos en la localidad algo que- ha asegurado- “es completamente falso. Este Ayuntamiento ha trasladado los datos que nos han sido facilitados a través de los organismos sanitarios ajustándonos siempre a las cifras oficiales de las que se nos informaban. También quiero responder a los que señalan que existen muchos positivos de ciudadanos que actualmente ocupan sus segundas residencias en Águilas, aclarándoles que este es un dato que no podemos conocer ya que los positivos aparecen siempre en el lugar donde están empadronados; no obstante, debemos recordar que desde hace meses está permitida la movilidad geográfica y este Ayuntamiento no tiene competencias para impedir dicha movilidad”.