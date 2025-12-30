Águilas aprueba un presupuesto récord de 40 millones y mantiene la presión fiscal congelada

El Pleno del Ayuntamiento de Águilas ha dado luz verde a los presupuestos municipales para 2025 con los votos a favor del PSOE y la oposición de PP y VOX. Las cuentas alcanzan una cifra récord de 40.352.568,41 euros, lo que representa un incremento del 7,11% respecto al año anterior, pero sin aumentar la presión fiscal para los ciudadanos.

Origen del incremento

El edil de Hacienda, José Manuel Gálvez, ha insistido en que este aumento "no es resultado en ningún caso de modificaciones fiscales". Según ha explicado, el incremento proviene de la tramitación de nuevas licencias de construcción y del aumento de ingresos por la participación en los Ingresos del Estado, que crece un 4,6%. Gálvez también ha señalado que la previsión de ingresos se ha elaborado "con prudencia".

Inversiones y ayudas sociales

En el capítulo de inversiones, el presupuesto asciende a 1.652.000,80 euros. La partida más significativa es la aportación municipal para el proyecto de restauración del Embarcadero del Hornillo, que está cofinanciado por el Ministerio de Transporte.

También se ha reforzado el apoyo a entidades locales. Las subvenciones a Hosteáguilas y Acia aumentan un 20% para impulsar el motor económico. Asimismo, ven incrementadas sus partidas la Federación de Peñas de Carnaval y el Patronato Musical Aguileño, mientras se consolida la ayuda a Afemac para su programa de salud mental juvenil.

Además, los presupuestos contemplan incrementos en partidas para el mantenimiento de plazas y jardines, la conservación de colegios, las actividades culturales en el Auditorio, la promoción turística y las acciones de la Concejalía de Igualdad.

Una hacienda solvente y con deuda cero

El edil de Hacienda ha destacado la sólida situación económica del consistorio. "Continuaremos en la línea de responsabilidad que nos permite ser uno de los Ayuntamientos más solventes, con superávit, deuda cero y alta liquidez", ha afirmado, recordando que 2024 se liquidó con un superávit de 13.179.994 euros y se espera un resultado similar en 2025.