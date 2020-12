PP agotará mañana en el Senado la última opción para incluir la bonificación del IBI en los PGE

La secretaria general del Partido Popular de Lorca, Rosa María Medina, ha informado que mañana jueves "agotamos la última opción que nos queda para conseguir que la bonificación del IBI se incluya en los Presupuestos Generales del Estado. La enmienda del Parti-do Popular que reclama esta ayuda fiscal a los damnificados por los terremotos será debatida y votada en el pleno del Senado, donde los representantes de todos los partidos políticos tendrán que “retratarse”. La posición del PP está clara: somos el único partido que defiende el manteni-miento de esta bonificación, ya que el PSOE la vetó, y el resto se han olvidado del asunto. Nues-tro compromiso con los lorquinos está intacto, mientras que otros no pueden decir lo mismo, ya que han traicionado cobardemente a su gente y a su tierra. No se puede esperar nada bueno de esos representantes políticos que niegan la ayuda a sus propios vecinos, y desde luego que tam-poco se puede confiar en ellos, puesto que su palabra no vale nada."