El PP advierte que no aceptará excusas fabricadas en el pleno de ayudas a hosteleros y comerciantes

La edil del Partido Popular, Rosa María Medina, ha advertido al actual gobierno local que "no vamos a aceptar ningún recorte ni ninguna excusa respecto a las ayudas de 2.000 euros que Fulgencio Gil consiguió para los damnificados por la crisis. Unas ayudas que merecieron el respaldo unánime de todos los concejales del ayuntamiento. Un compromiso que está siendo sistemáticamente incumplido."

Medina Mínguez ha anticipado que se "van a quedar solos si lo que pretenden es recortar las ayudas que ya tenían que haber pagado, porque ese sistema que ahora anuncian es una engañifa que sólo va a provocar frustración, y que no ha sido ni tan siquiera consultado a los grupos políticos municipales. Para esto que no cuenten con el PP, porque nosotros no vamos a traicionar ni a incumplir el compromiso que se trasladó a estos profesionales: 2.000 euros de ayuda para el año 2020 y la misma cantidad para este año. Es inadmisible que quieran excluir a los trabajadores de peluquerías, feriantes, centros de estética, oficios, talleres y profesionales de reparación, trabajadores del sector cultural, técnicos de sonido, taxistas y transportistas, casas rurales, emprendedores del sector del ocio y el tiempo libre, gimnasios, fotógrafos, agencias de viaje, centros de formación, academias de baile… Por eso todos tenemos que ayudar a estos sectores, ahora no vale ni ponerse de perfil, ni fabricar excusas a medida para abandonar a los afectados, ni incumplir lo acordado. Esa propuesta de que a los comerciantes, por ejemplo, sólo les vayan a compensar con 750 euros como máximo, la rechazamos totalmente. Se estableció una ayuda de 2.000 euros, no otra limosna lastimera de la factoría socialista."