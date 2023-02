Adif comienza la retirada de tierras contaminadas en las inmediaciones de la Avenida Europa y Tercia

El portavoz local de IU-V, Pedro Sosa, convocaba esta mañana a los medios de comunicación para manifestar que, por fin, ADIF empieza a hacer las cosas bien con la retirada directa de los suelos contaminados de las vías que se desmantelan en la actualidad en los entornos de la Avenida Europa y de las inmediaciones de la diputación de Tercia. Sosa recordaba la polémica suscitada el pasado verano, cuando denunció que viviendas del entorno urbano más próximo de la Avenida Europa y plantaciones agrícolas de Tercia estaban siendo afectadas por las tierras contaminadas de las obras de ADIF próximas a la estación de San Diego, exigiendo el cese de esta acumulación de tierras y el tratamiento de las mismas por un gestor autorizado, para que no se pusiese en riesgo ni la salud, ni la tranquilidad de los ciudadanos. Unas tierras que, afirmaba entonces, llevaban contaminándose de manera ininterrumpida desde 1885, fecha en la que se pone en marcha la línea de tren Alcantarilla-Lorca.

Tras afirmar que parece que el tiempo ha venido a dar la razón a IU, Sosa sigue pidiendo al alcalde y a todas las autoridades locales que dejen de ser complacientes y sumisas frente a los incumplimientos legales de las entidades públicas y las grandes empresas de servicios que operan en nuestro municipio. No se puede estar siempre con actitudes complacientes y sumisas frente a empresas como IBERDROLA, las grandes empresas de comunicaciones telefónicas, o empresas públicas como ADIF. A todas estas entidades, privadas y públicas, que prestan servicios hay que exigirles con valentía y sin que le tiemblen a uno ni la voz, ni las piernas, el cumplimiento de sus responsabilidades. A mí personalmente, sostiene Sosa, responsables de ADIF me denunciaron el pasado mes de octubre por hacer bien mi trabajo de defender a mis vecinos frente a las malas prácticas de ADIF. Hoy, no sólo han tenido que cambiar de prácticas y hacer bien las cosas con la retirada de sus tierras contaminadas, sino que han retirado esa denuncia.

El concejal de izquierdas también ha afirmado que frente al abandono de las infraestructuras ferroviarias existentes en nuestro municipio -desde La Hoya hasta Almendricos- y frente a los acopios de materiales de desecho que está llevando a cabo esa entidad pública empresarial sin sujetarse a las más básicas obligaciones urbanísticas que atañen a cualquier propietario, hay que pedir sujeción a la norma y responsabilidades.

El problema, sostiene el edil, es que si no hubiese concejales de IU denunciado esos asuntos y trabajando sobre estos temas, nadie en el Ayuntamiento saldría en defensa de los derechos vecinales frente a las actuaciones de estas grandes y poderosas empresas, así que Sosa, en esa línea, sigue insistiendo en que se presione a ADIF para que no se acumulen indebidamente tierras contaminadas en otros lugares de Lorca, como las traseras de la antigua fábrica de Bertrand, cerca de la redonda de Lorca-Sur, y que las mismas sean tratadas convenientemente y sin riesgos para la población de aquellos entornos.

El edil de IU ha dado lectura asimismo a los acuerdos que, a petición de IU y por unanimidad, se adoptaron en el Pleno en octubre del pasado año 2021, donde se afirma textualmente: “Solicitar a ADIF el inventario de TODAS SUS PROPIEDADES, INSTALACIONES, INMUEBLES Y SERVIDUMBRES por donde atraviesa la línea en nuestro término municipal y exigir a esa entidad pública empresarial a mantener todo el conjunto de sus propiedades y derechos en las condiciones de seguridad, salubridad y ornato exigidas por el ordenamiento jurídico urbanístico y otras normas de obligado cumplimiento”.

Sosa pide que se exija a ADIF a cuidar, vigilar y mantener en buen estado sus infraestructuras, sus propiedades y sus servidumbres, desde las estaciones de Sutullena y San Diego hasta el trazado completo de las vías a su paso por la ciudad, ya que hemos comprobado en algunos puntos como la basura se ha adueñado de amplias zonas de servidumbre de las vías del tren, especialmente en las inmediaciones del Puente de Hierro en el cauce del río Guadalentín.

Por último, el concejal de IU pide al alcalde de Lorca que, tras el cierre de la línea, se debería haber eliminado el puente de la vía que provoca el estrechamiento del pequeño subterráneo por donde pasa la carretera entre el IES “Príncipe de Asturias” y el Polideportivo “Felipe VI”, dotando así a aquel lugar de muchas más movilidad y accesibilidad, al eliminar un embudo de tráfico absurdo que genera retenciones y problemas de seguridad vial para vehículos y peatones.