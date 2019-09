Adelina Sánchez "no está en nuestra mano contener el agua. Sólo tenemos que velar por nuestra seguridad"

En Herrera en Cope hemos hablado con Adelina Sánchez, la presidenta de la Asociación de Afectados por las Inundaciones de 2012 que afectaron al término municipal de Lorca y que provocaron cinco fallecidos y numerosos daños en viviendas y explotaciones agrícolas.

Sánchez ha indicado que ante la previsión de fuertes lluvias no pueden hacer nada "el problema es que no está en nuestra mano contener el agua, lo único que cada uno puede hacer es prepararse alimentos en casa, que no le falte agua y nada por si no pueden salir de casa. Tener las baterías del móvil cargadas por si tenemos que llamar al 112, sólo podemos estar pendientes de nuestra propia seguridad"

Los vecinos de diferentes zonas afectadas por esas inundaciones están muy pendientes de toda la información que llega sobre la alerta roja prevista para este jueves y viernes en Lorca