La abogada del Estado Catalina Miñarro pregona la Semana Santa de Lorca

La abogada del Estado Catalina Miñarro, que forma parte del Top 100 de Mujeres Líderes de España y la única mujer miembro de la junta directiva del Real Madrid, pronunció este viernes el pregón de la Semana Santa de Lorca en un acto que tuvo lugar en la antigua colegiata de San Patricio.

Miñarro es vicepresidenta segunda y consejera independiente de MAPFRE, consejera independiente de ACS e hija del lorquino Ricardo Miñarro Montoya, fallecido en noviembre, que fue jefe de la Abogacía del Estado, destacado cofrade del Paso Blanco y que fue también pregonero de la Semana Santa lorquina en el año 2005.

La pregonera ingresó en el cuerpo de Abogados del Estado en 1988, y desde entonces ha prestado sus servicios en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y ha ostentado el cargo de presidenta de la Asociación de Abogados del Estado desde 2002 a 2006.

Tomó el relevo al general de la Guardia Civil Miguel Martínez García que pronunció el pregón en 2022, tras dos años de aplazamientos de la Semana Santa por la pandemia, ya que fue elegido para hacerlo en marzo del año 2020.

Miñarro se suma así a la larga lista de pregoneros de la Semana Santa, que en los últimos años han sido el presidente de Murcia, Fernando López Miras, el torero Pepín Liria, el embajador de España Antonio López, el diplomático Inocencio Arias, el que fuera nuncio apostólico del Papa Juan Pablo II en España, Manuel Monteiro de Castro, o Pilar Ibáñez-Martín, viuda del que fuera presidente del Gobierno, Leopoldo Calvo-Sotelo.

También han sido pregoneros los ex presidentes autonómicos Pedro Antonio Sánchez y Ramón Luis Valcárcel, la ex consejera de Educación Adela Martínez-Cachá o el ex alcalde y ex consejero Francisco Jódar.

Antes del pregón Miñarro hizo una visita a la sede del Paso Blanco, firmando en el Libro de Honor de la cofradía.