Abellán "el capitulo de personal ha pasado de 26 a 31 millones para atender esas peticiones"

El concejal de Personal y Régimen Interior del Ayuntamiento de Lorca, Isidro Abellán, se ha mostrado sorprendido por la nota de prensa difundida esta mañana desde la Unión General de Trabajadores (UGT) y ha señalado que “esperamos que no se trate de una cuestión particular difundida por un trabajador municipal, por una cuestión personal, ya que una vez consultado con los representantes de UGT en Lorca nos han trasladado que no tenían conocimiento de dicho comunicado, por lo no que no creemos que el sindicato UGT respalde estas afirmaciones en su totalidad”.

El concejal de Personal y Régimen Interior ha querido dejar claro que si “alguien ha luchado por los trabajadores del Ayuntamiento ha sido este equipo de Gobierno” y ha recordado que “hace apenas dos meses aprobamos un presupuesto municipal en el que el mayor incremento se ha registrado en el capítulo 1, el que corresponde a personal, con un aumento del 20 por ciento, pasando de 26 millones de euros a 31, una subida de 5 millones para cubrir todas estas cuestiones que dicen que no estamos atendiendo”.

Isidro Abellán ha apuntado que “algunas de las afirmaciones realizadas desde UGT, sobre unos complementos que había demandado sobre todo el Cuerpo de Policía Local, son erróneas en el sentido de que, si han salido unas 30 sentencias favorables a los trabajadores, ya se han abonado más de la mitad”.

En cuanto al retraso en el abono de los complementos de efectividad y nocturnidad de cinco meses, Abellán Chicano ha recordado que “hace 10 años ese retraso era de más de un año, y nosotros lo hemos rebajado y lo seguiremos rebajando, dentro de nuestras posibilidades, porque hasta hace dos meses no teníamos un presupuesto aprobado”.

El edil de Personal ha indicado que “a partir de ahora, de hoy 1 de septiembre, vamos a ir poniéndonos al día en todas aquellas cuestiones que no son tan graves como se ha denunciado desde UGT, en esa nota de prensa” y ha insistido en que “las pagas de productividad no se han podido pagar de aquí para atrás porque no teníamos presupuesto y ahora se empezarán a actualizar estos retrasos” y ha insistido en que “el objetivo principal es seguir mejorando en el control de la gestión municipal, habiéndose iniciad, este año, la fiscalización de las propias nóminas”.

Por último, el concejal de Personal y Régimen Interior ha reiterado que “desde el Ayuntamiento de Lorca se está haciendo frente a los diferentes pagos, sin ningún tipo de retraso, y hemos seguido trabajando estos meses de verano para poder acometer todos los proyectos que quedan pendientes, preparando las licitaciones pendientes, para encarar este nuevo curso con fuerza con el objetivo de sacar todo adelante con el nuevo presupuesto con los proyectos que Lorca necesita”.