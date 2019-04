Meca "Lorca se plantará si no se hacen los pasos inferiores en Tercia y Villaespesa"

El Secretario del Área de Fomento del Partido Popular de Lorca y concejal en el Ayuntamiento, Ángel Meca, ha afirmado que todos los pasos que el actual gobierno de España ha ido dando con el tema de la llegada del AVE han ido de mal en peor. "A estas alturas ya tenemos claro que solo han ido ganando tiempo y lanzando excusas porque lo que de verdad tienen preparado es montarnos en Tercia y Villaespesa los muros que no quieren en otras ciudades. Los muros que van a emparedar viviendas y los pasos elevados están hoy más cerca que nunca de ser construidos. A estas alturas los lorquinos no nos fiamos de la palabra del Ministerio."

Meca apostilló que "no vamos a permitir que esto siga así. Ya han demostrado que no cuentan ni con la opinión de los vecinos ni con el Ayuntamiento para este asunto. Nosotros no vamos a parar de trabajar para que los damnificados de Tercia y Villaespesa cuenten con sus pasos inferiores y el casco urbano con su trazado completamente soterrado, además de recuperar la conexión con Almería y Granada, que el PSOE, gobernando en Lorca, Murcia y Madrid, destruyó en los años 80, protagonizando el error más grave de la historia de las conexiones ferroviarias de España.