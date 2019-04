“Los vecinos de La Salud no han esperado tanto tiempo la renovación del barrio para que no se respete su opión

El candidato a Alcalde de Lorca, Diego José Mateos ha exigido que se respete los planeamientos realizados por vecinos y comerciantes para las obras de renovación urbana de Cristo Rey - La Salud. “No han esperado tantos años para que, ahora que se deciden en empezar las obras, se hagan sin respetar la palabra dada a los vecinos y sin atender las necesidades de éstos”.

“No es la primera vez que venimos a la zona de La Viña, Cristo Rey y Alfonso X para denunciar el malestar y los incumplinientos de los compromisos en relación con las obras de Cristo Rey”, recordaba Mateos.

El candidato socialista ha querido poner voz al malestar de los vecinos y comerciantes por cómo se están gestionado las obras: “Empezaron tarde, después de dejar en el olvido a esta zona, fuera de los ámbitos de actuación entre las obras de La Viña y Alfonso X”.

“Los vecinos están muy enfadados y muy decepcionados, no solo por el desarrollo de las obras sino también por los incumplimientos sobre lo que les dijeron en las reuniones”.

Mateos ha denunciado que los vecinos “plantearon unas propuestas que fueron aceptadas, pero que no han sido cumplidas como por ejemplo en el Residencial Mirasol”. “Los vecinos, sabiendo lo que ha pasado en otros Barrios, no quieren la instalación de adoquines en esta plaza porque en otros barrios está suponiendo filtraciones y humedades no solo con las lluvias sino simplemente con el devenir del tiempo, por lo tanto prefieren mantener el enlosado en esta plaza, que además es más barato, es más fácil de colocar y da menos problemas.