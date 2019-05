“Refuerzo mi compromiso con la Región de Murcia”, esta manera ha definido el candidato del PP a la presidencia de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, las 10 medidas que pondrá en marcha en los primeros 100 días de Gobierno.

En un acto celebrado en el Palacio de Guevara en Lorca, junto a miembros de la candidatura ‘popular’ a la Asamblea Regional, Fernando López Miras, ha desgranado ese decálogo que centrará su acción ejecutiva en los primeros 100 días. “Me comprometo a que los murcianos puedan elegir libremente el médico, a que los mayores de 65 años reciban de forma gratuita la atención bucodental y a invertir en los 100 primeros días de Gobierno 30 millones de euros para modernizar los colegios e institutos”, ha enunciado.



El candidato del PP a la presidencia de la Región de Murcia ha expresado también su compromiso para que “el transporte interurbano será gratuito para los estudiantes, los autónomos y autónomas tengan tres años de cuota 0 y a proporcionar ayudas de hasta 6.000 euros para fomentar la contratación indefinida”.

También ha garantizado el traslado de la consejería de Turismo a Cartagena y la apertura de “Oficina Económica que capte y atraiga inversiones a la Región de Murcia que generen más empleo de calidad”, ha señalado. En materia de Medio Ambiente, el compromiso de López Miras es “impulsar la creación de una nueva reserva natural en la Región, la reserva marina de interés pesquero en Cabo Cope”, y en el ámbito de la transparencia ha asegurado “la puesta en marcha de un canal ético que canalice denuncias anónimas por malas prácticas en la Administración Pública”.

“Soy un presidente de hechos y no de palabras, y estos compromisos son un contrato con los ciudadanos de la Región que serán realidad en los primeros cien días de mi Gobierno”, ha manifestado el candidato autonómico ‘popular’ para quien estas medidas “nos fortalecerán y nos acercan a ese proyecto común que es la Región que todos nos merecemos”. Para el candidato a revalidar la presidencia de la Región de Murcia, el cumplimiento de estos compromisos “hará que la Región avance en empleo de calidad, los emprendedores tengan más facilidades para llevar a cabo su idea de negocio, nuestros mayores dispongan de mejor atención sanitaria y los estudiantes puedan desplazarse sin limitaciones entre los municipios”.

“Ofrezco un programa de Gobierno para que la Región no se pare, para que todo lo que hemos conseguido, estos años, con el esfuerzo de todos no lo ponga en riesgo un Gobierno del PSOE y Podemos”, ha añadido. López Miras se ha referido, también, a los hechos logrados como presidente de la Comunidad Autónoma “hemos creado más empleo que nadie, hemos fortalecido nuestro Estado del Bienestar con una educación y una sanidad de más calidad, hemos dado un impulso a las infraestructuras, hemos eliminado impuestos y hemos defendido el trasvase Tajo-Segura, de forma contundente, ante quienes lo cuestionan y quieren cerrarlo”, ha explicado. “He insistido durante esta campaña en que lo que me mueve por, encima de todo, es la defensa de la Región de Murcia. Con estos compromisos seguiremos construyendo una gran Región”, ha concluido.