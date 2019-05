IU-Verdes presenta sus propuestas sobre accesibilidad en la puerta de un Ayuntamiento inaccesible

Jaime García, ha presentado esta mañana las prioridades programáticas de IU-V en materia de accesibilidad, y lo ha hecho en la puerta principal del Ayuntamiento de Lorca, poniendo de relieve que una institución que representa a la totalidad de los ciudadanos está imposibilitando su acceso a un porcentaje muy considerable de la población. Jaime García ha denunciado que el edificio consistorial es inaccesible en su entrada principal y que la rampa existente en su entrada trasera no es practicable para una silla de ruedas por la pendiente que presenta, sin ayuda de otra persona.

Jaime García, Ingeniero, profesor de secundaria, deportista y monologuista, ha comenzado su exposición reivindicando que el colectivo al que pertenece es el de “personas con diferentes capacidades” y rechazando por inapropiados el uso de otros términos como: disminuidos (que por cierto es el término que sigue utilizando la Constitución Española en su artículo 49) discapacitado o minusválido.

Este colectivo, ha apuntado el candidato de IU-V, lo componen en Lorca 9.348 personas, un 10% de la población local que presenta diferentes capacidades físicas, psíquicas o sensoriales y sobre el que es preciso plantear desde el Ayuntamiento políticas públicas efectivas que garanticen sus derechos.

Jaime García considera que la obra pública desarrollada en los últimos años en Lorca como consecuencia del terremoto de 2011 no ha sido especialmente sensible hacia su colectivo y que no se ha aprovechado esa inversión en calles, plazas y edificios públicos para rediseñar oportunamente la ciudad y hacerla más accesible.

Tres son los aspectos en los que ha centrado las propuestas de IU: 1) la accesibilidad que incluye rampas efectivas y señales sonoras en todos los rincones del municipio, 2) la normalización y garantía de los servicios públicos para personas con movilidad reducida, como los aparcamientos y los aseos de establecimientos públicos, sobre los que ha apuntado además de la necesaria concienciación social sobre su uso y su insuficiencia en la ciudad de Lorca, poniendo como ejemplo como han desparecido aparcamientos reservados en el entorno del Teatro Guerra o como los aseos públicos de muchos establecimientos son utilizados en no pocas ocasiones como almacenes o trasteros bajo llave, y 3) el deporte accesible, sobre el que ha apuntado su empeño para que Lorca garantice que todas las modalidades deportivas cuenten con una categoría para personas con diversidad funcional.